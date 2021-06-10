Общество

Шествия «Бессмертного полка» в этом году, скорее всего, не будет — организаторы

Организаторы акции «Бессмертный полк» не будут подавать заявку на проведение шествия в традиционном формате в июне, как планировалось ранее, из-за эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сопредседателя Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елену Цунаеву.

«Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет», - сказала она, отвечая на вопрос о том, будет ли проходить шествие «Бессмертного полка».

Цунаева подчеркнула, что организация не будет инициировать такое шествие и в других городах. В этом году, по ее словам, шествия, скорее всего, не будет.

Ранее организаторы акции предполагали, что шествие в традиционном формате может пройти 24 июня при улучшении эпидемиологической ситуации с коронавирусом. 9 мая состоялось онлайн-шествие на сайте организации.

В субботу оперативный штаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 13 510 случаев. В частности, в Москве выявили 6 701 случай заражения.

Шествие «Бессмертного полка» уже несколько лет проходит в России 9 мая, в День Победы. Из-за коронавируса в 2020 году мероприятие прошло в виртуальном формате: люди выкладывали в интернете фотографии и истории своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. По данным организаторов, в виртуальном шествии приняли участие порядка 3 млн человек, а его трансляцию посмотрели более 25 млн.