Общество

Вакцинация в Пушкинских Горах велась с нарушениями

Нарушения закона о здравоохранении выявили в работе Пушкиногорской межрайонной больнице в ходе проверки мероприятий по вакцинации населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пушкиногорского района.

Прокурор обнаружил, что в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, регулирующих процесс вакцинации граждан, в медицинских картах пациентов не отражались сведения о наблюдении вакцинированных в течение 30 минут, наименовании вакцины, сроке ее годности и характере реакции пациента.

Кроме того, прививочный кабинет учреждения оказался укомплектован не полностью. Так, в нем был только один холодильник для хранения вакцины вместо трех.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор внес в адрес главного врача больницы представление, после которого руководство медучреждения приняло меры к устранению нарушений.