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Общество

Александр Братчиков поздравил врачей городской больницы с Днем медработника

18.06.2021 11:10|ПсковКомментариев: 0

Глава администрации Пскова Александр Братчиков и заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Дмитрий Егоров поздравили с наступающим профессиональным праздником коллектив Псковской городской больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

В своем поздравлении Александр Братчиков подчеркнул, что уже год приходится жить в неспокойной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и именно медицинские работники оказались на передовой. «Огромное вам спасибо за ваш труд, за то, что вы отдаете себя псковичам и помогаете людям. Пожелать вам хочется, чтобы силы вас никогда не покидали. И в первую очередь – здоровья, потому что без него совсем никак. Пожелать хочу мира, спокойствия в ваших семьях», − добавил он.

Со словами благодарности также выступил заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Дмитрий Егоров. «В ваших руках находится хрупкая человеческая жизнь, которую вы ежедневно спасаете. Хочу пожелать, если это возможно, чуть больше уделять времени себе, своим семьям, близким», − отметил он.

Почти с первых дней появления коронавируса в регионе Псковская городская больница перепрофилировалась в COVID-центр, приняв на себя основной удар в борьбе с инфекцией. Около года учреждение работало в особом режиме и принимало пациентов с подтвержденным COVID-19, внебольничными пневмониями и подозрением на коронавирус.

Сегодня приказом Следственного комитета РФ главного врача Псковской городской больницы Алексея Васильева наградили ведомственной медалью «За содействие».

Теги: #администрация Пскова #поздравление #День медработника
Источник: Псковская Лента Новостей
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