Общество

Облпотребсоюз и профсоюзы договорились о реализации совместных проектов

Сегодня, 18 июня, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов совместно с председателем Совета Псковского облпотребсоюза Николаем Теслей провели рабочую встречу в Пушкинских Горах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, в рамках рабочей встречи лидеры объединений посетили организации общепита потребительской кооперации, объекты туристического назначения, находящиеся в муниципальной и профсоюзной собственности. В ходе встречи достигнуты договоренности о совместной плановой деятельности по развитию услуг, предоставляемых жителям Псковской области.

«У нас хорошая история успешного взаимодействия двух корпоративных структур, большие планы на будущее. Сегодня и облпотребсоюз, и профобъединение зарекомендовали себя как ответственный, социально ориентированный бизнес! Мы - за развитие Псковской области и за людей труда!», – подвел итоги встречи лидер псковского профобъединения Игорь Иванов.