Общество

69 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

69 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

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«Новых очагов не выявлено. Три вспышки заболевания остаются под контролем Роспотребнадзора», - отметил глава региона.

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Всего в Псковской области провели 406 266 исследований на новую инфекцию, в том числе 531 тест сделали за минувшие 24 часа. Подтвердились 38 828 случаев заболевания. Выздоровели 33 050 человек (+33 за сутки). Умерли 442 пациента.