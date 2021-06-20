69 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

69 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«Новых очагов не выявлено. Три вспышки заболевания остаются под контролем Роспотребнадзора», - отметил глава региона.
Всего в Псковской области провели 406 266 исследований на новую инфекцию, в том числе 531 тест сделали за минувшие 24 часа. Подтвердились 38 828 случаев заболевания. Выздоровели 33 050 человек (+33 за сутки). Умерли 442 пациента.