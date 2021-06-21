Общество

«Акваполис» и гипермаркет DOMMO предлагают товары для дачного сезона

Торгово-развлекательный центр «Акваполис» в Пскове и гипермаркет DOMMO предлагают товары для дачного сезона, необходимые для полноценного отдыха на природе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

«Провести отлично время на природе вам позволят разнообразные модели мангалов, шампуров, качелей, беседок, шезлонгов и много другого, представленного в наличии в магазине. Покупка будет вдвойне приятней с картой постоянного покупателя, которая позволит получить приятную скидку и сэкономить на покупке!» - отметили в ТРК.

Гипермаркет DOMMO располагается на первом этаже ТРК «Акваполис».