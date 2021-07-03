Общество

ООН признала соцпрограмму МТС одной из лучших практик устойчивого развития в мире

Творческо-благотворительный проект МТС «Поколение М» вошел в число мировых практик, признанных Организацией Объединенных Наций (ООН) передовыми для достижения целей устойчивого развития. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

ООН проанализировала ведущие проекты государств, городов и компаний по всем семнадцати целям устойчивого развития и создала международную базу инициатив, которые могут быть реализованы в любой точке мира для содействия «Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Флагманский благотворительный проект МТС «Поколение М» признан передовой практикой для достижения сразу пяти целей устойчивого развития:

Хорошее здоровье и благополучие;

Качественное образование;

Уменьшение неравенства;

Устойчивые города и населенные пункты;

Партнерство в интересах устойчивого развития.

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, бизнес-корпорациями при поддержке министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей.

В творческую группу «Поколения М» входит более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждены рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.