Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Бизнес в Пскове в условиях ковида: Меры поддержки в муниципалитете»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции «Бизнес в Пскове в условиях ковида: Меры поддержки в муниципалитете».

Принято считать, что пандемия коронавируса оказала сильное влияние на бизнес. Значительная часть компаний понесла убытки, а кто-то был вынужден прекратить деятельность. Чем власть помогает бизнесу и какие меры поддержки сегодня получает бизнес в Пскове? Ответы на эти вопросы прозвучат 7 июля в Общественном пресс-центре ПЛН на пресс-конференции «Бизнес в Пскове в условиях ковида: Меры поддержки в муниципалитете».

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