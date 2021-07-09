Общество

Лидер псковского отраслевого профсоюза призывал частный сектор экономики привиться от COVID-19

Председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов сегодня, 9 июля, прошел вакцинацию от противовирусной инфекции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском облсовпрофе, тем самым он призвал работников частного сектора экономики привиться от коронавируса.

«Сегодня, в псковской городской поликлинике, заполнив все соответствующие документы, пройдя предварительный осмотр, привился от короновирусной инфекции, отечественным препаратом "Гам-КОВИД-Вак" - "Спутник V". Весь процесс занял всего полчаса, каких-либо очередей нет. Спасибо дорогим медикам за профессионализм и доброжелательное отношение! Прошло более трех часов, все замечательно, никаких побочных эффектов не наблюдается. Призываю на своем примере работников частного сектора экономики привиться от ковида – это наше здоровье и безопасность», - заявил Игорь Иванов.