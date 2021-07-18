Общество

МЧС предлагает разрешить дачникам сжигать сухую траву в 15 м от построек

МЧС России предлагает разрешать сжигать на садовых участках сухую траву на расстоянии не менее 15 м от зданий и сооружений. Об этом говорится в проекте постановления правительства, передает ТАСС.

В документе предлагается дополнить правила противопожарного режима абзацем следующего содержания: «При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 м до зданий, сооружений и иных построек».

В настоящее время этот пункт приложения к правилам противопожарного режима предусматривает, что место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 м от ближайшего здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды, 100 м - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 м - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев.

Новые правила противопожарного режима вступили в силу в России с 1 января в рамках так называемой регуляторной гильотины. Документ устанавливает требования пожарной безопасности, поведения людей, организации производства, содержания территорий, зданий и помещений. Они будут действовать до 2026 года, после чего подлежат пересмотру в соответствии с требованиями времени.

В МЧС ранее сообщали, что специалисты министерства с учетом обращений населения и организаций прорабатывают вопрос внесения изменений в правила противопожарного режима, вступившие в силу 1 января.