Общество

Псковичи победили на всероссийском фестивале медиа

Дети из Псковской области стали победителями и призерами всероссийского фестиваля медиа и коммуникационных технологий MEDIA FEST. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в детском технопарке «Кванториум Псков».

Фото: группа детского технопарка «Кванториум Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Команда «Трикстеры» в составе Дарьи Томсиной, Максима Дубровина и наставника Виктории Зарецкой победила в треке «Креатив». В рамках трехдневного хакатона ребята разрабатывали концепцию продвижения фестиваля в 2022 году. Команда придумала ежедневный чек-лист с заданиями по всем трекам фестиваля, а также тематическими мастер-классами.

Екатерина Ильина вместе с наставником Максимом Васильевым стала призером в треке «Графический дизайн». Нужно было разработать фирменный стиль для базы отдыха «Медвежье»: создать логотип и начертание названия, подобрать основные цвета и показать примеры использования на различных носителях.