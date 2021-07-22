Общество

Суд обязал себежскую администрацию отремонтировать детские площадки в районе

Администрацию сельского поселения «Себежское» обязали благоустроить территории детских площадок в районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Районная прокуратура Себежского района провела проверку исполнения требований федерального законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в части организации благоустройства территории поселения, организации осуществления мероприятий по работе с детьми в поселении при эксплуатации детских игровых площадок, в ходе которой в деятельности администрации сельского поселения "Себежское" выявлены нарушения», - говорится в сообщении.

Так, в прокуратуре отметили, что местная администрация не проводила профилактический ремонт (содержания) детских площадок.

В ходе осмотра территорий площадок установили, что необходимо провести следующие работы: покрасить оборудование, расположенное на детской площадке, скосить траву, удалить траву из песочницы, заменить сидение качели. «Вышеописанное состояние детских игровых площадок является угрозой здоровью и жизни несовершеннолетних детей, находящихся на данных площадках», - подчеркнули в пресс-службе судов.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. Благоустроить территории детских площадок должны в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Пока решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.