Общество

Возможности трудоустройства осужденных к принудительным работам обсуждают в Великих Луках

Вопросы трудоустройства осужденных к принудительным работам обсудили представители УФСИН России по Псковской области и представители некоммерческой организации «Региональный союз промышленников и предпринимателей Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Встреча прошла на базе находящейся на стадии ликвидации исправительной колонии №5 в городе Великие Луки, где в ближайшее время откроют исправительный центр для осужденных к принудительным работам.

До руководителей бизнес-структур довели информацию об альтернативном лишении свободы, специфике и преимуществах трудоустройства осужденных к принудительным работам, о проводимой работе по созданию ИЦ-1 УФСИН России по Псковской области в городе Великие Луки, а также разъяснили нормативно-правовую базу, регламентирующую это направление деятельности.

Отдельное внимание уделили возможности участия бизнес-сообщества в создании участков исправительных центров в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 179-ФЗ. Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, принятые в январе 2020 года, позволили создавать участки исправительных центров на предприятиях с проживанием осужденных в общежитиях, созданных при них.

Стороны обсудили вопросы функционирования учреждений, исполняющих наказание в виде принудительных работ, аспекты расширения сети учреждений подобного типа на базе предприятий различных форм собственности. Завершая разговор, представители УФСИН отметили, что ведомство настроено на эффективное взаимовыгодное сотрудничество с потенциальными работодателями. По итогу мероприятия достигнут ряд договоренностей.