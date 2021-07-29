Общество

В куньинский центр внешкольной работы поступило оборудование для создания фильмов

Оборудование для работы кружка «Мой первый фильм» поступило в центр внешкольной работы в Куньинском районе. Об этом сообщает газета «Пламя».

Фото здесь и далее: газета «Пламя»

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в ЦВР создают новые места дополнительного образования детей.

С нового учебного года в объединении «Мой первый фильм» начнутся занятия для 30 заинтересованных ребят по профилю «Мультипликационные студии, фотостудии, новостные студии, киностудии, включая виртуальную и дополненную реальность».

Сегодня, 29 июля, состоялась приемка оборудования для функционирования «кружка». Его техническое оснащение включает в себя видеокамеру, штатив, комплект студийного осветительного оборудования с тремя разными фонами и два интерактивных графических планшета.

В рамках того же проекта новые места дополнительного образования детей создали на базе Куньинской и Жижицкой школ.

В Куньинскую школу по программе «Патриот» поступили макеты охолощенного оружия: автоматы, пистолет, пневматическая винтовка, а также учебные патроны к ним. В комплект включены три информационных стенда, несколько видов учебно-тренировочных гранат и манекен для отработки навыков оказания первой медицинской помощи. Предполагается, что заниматься в «кружке» патриотической направленности будет две группы ребят общей численностью 36 человек.

В Жижицкой школе будут реализовывать дополнительную образовательную программу «Юный исследователь». Здесь также наберут две группы ребят (30 человек), которые пожелают заниматься естественно-научной деятельностью. С этой целью в школу поступила лаборатория «Исследование почвы», справочные биологические коллекции, набор химических реактивов и красителей, а также ноутбук и школьная доска.

Приемка оборудования, поступившего в Куньинскую и Жижицкую школы, состоялась на прошлой неделе.