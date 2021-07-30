Общество

Михаил Ведерников: Празднование 1000-летия Усвят пройдет позже в полном объеме

Празднование 1000-летия Усвят не отменяется, оно пройдет в полном объеме, когда ситуация с коронавирусом нормализуется, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Эпидситуация выравнивается, но есть несколько районов, где уровень заболевания выше общеобластного. Среди этих районов есть и Усвятский район. Пришли положительные тесты на ковид у главы района, у его заместителя, у руководителя детской школы искусств. Мы понимаем, что целый ряд коллег, которые занимались подготовкой 1000-летия Усвят, попадают в круг контактных лиц. Поэтому мы приняли решение торжественные мероприятия, посвященные празднованию 1000-летия Усвят, перенести на более поздний срок», - сказал глава региона.



Ориентировочно, праздник должен состояться 28 августа, добавил Михаил Ведерников.