Общество

Псковичам рассказали, как зарплата в конверте влияет на размер пенсии

Работодатель, выплачивающий зарплату в «конверте», лишает не только своих сотрудников достойной пенсии в будущем, но и влияет на пенсии нынешних пенсионеров, поскольку от «серой» зарплаты не производятся отчисления в Пенсионный фонд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

От суммы страховых взносов, которую уплачивает работодатель за конкретного работника в Пенсионный фонд, напрямую зависит будущая пенсия гражданина. Уплата страховых взносов с заниженной суммы заработной платы или неуплата взносов вовсе приводит к уменьшению размера пенсии, пояснили в пенсионном фонде.

Все то, что выплачивается неофициально на руки, при назначении пенсии учитываться не будет. Кроме этого, граждане, работающие без официального оформления, лишены возможности получать в полном объеме пособие по временной нетрудоспособности, безработице, по уходу за ребенком и выходные пособия в случае увольнения по сокращению штатов, добавили в ПФР.

«Получить информацию о сформированных пенсионных правах (о количестве пенсионных коэффициентов, страховом стаже, суммах страховых взносов) можно через электронный сервис "Личный кабинет гражданина" на сайте Пенсионного фонда РФ. Если какие-либо сведения не учитывались или учитывались не в полном объеме, то необходимо заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и представить их в территориальный орган ПФР», - порекомендовали в пенсионном фонде.