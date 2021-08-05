Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Миллион для доктора
Домоуправления должны «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей
«нас бьют, мы летаем!» поддержим олимпийцев
памятка - собираем ребенка в школу
дело превыше всего
волонтеры победы чтобы помнили
Модно и практично
НА РАБОТУ КАК НА ПРАЗДНИК
Работаем как единый организм
БОПЭТ цифры и факты
РЕСТОРАННЫЙ ФИЗИК
Сколько стоит Прыжок с моста
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 05.08.2021 09:400 110 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области 05.08.2021 10:090 В ПФР ответили на часто задаваемые вопросы псковичей о выплатах неполным семьям 05.08.2021 09:400 110 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области 05.08.2021 09:140 Псковским военнослужащим разъяснили порядок получения учебных отпусков 05.08.2021 09:010 Аналитики назвали предпочтения молодых псковичей в работе 05.08.2021 08:480 Псковский университет поделился планами взаимодействия с «Титаном»
 
 
 
Самое популярное 03.08.2021 18:3919 «Мама Рома» вышла боком 02.08.2021 16:162 Останки убитого ребенка нашли в Псковской области 02.08.2021 20:065 Опубликованы фото с места смертельного ДТП на Завеличье 02.08.2021 13:271 Псковская область попала в зону циклона «Гвидо» 03.08.2021 10:2511 Катера раздора
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковским военнослужащим разъяснили порядок получения учебных отпусков

05.08.2021 09:14|ПсковКомментариев: 0

Военнослужащим гарантируется получение дополнительного профессионального образования с учетом интересов военной службы и их собственного выбора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Псковского гарнизона.

«На основании пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 27 мая 1998 года №76-ФЗ "О статусе военнослужащих" в отношении офицеров разработаны правила реализации права на обучение в гражданских профессиональных образовательных организациях или гражданских образовательных организациях высшего образования и на подготовительных отделениях таких образовательных организаций высшего образования с освоением образовательных программ по очно-заочной или заочной форме обучения, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 3 ноября 2014 года №1156», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно пункту 3 правил, учебные отпуска предоставляют военнослужащим при получении образования впервые, а также при направлении на обучение федеральным органом исполнительной власти, в котором законом предусмотрена военная служба. В свою очередь для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера, разработаны правила реализации права военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением офицеров).

Непрерывная продолжительность военной службы по контракту этих военнослужащих должна составлять не менее трех лет. Правила реализации права военнослужащих разработаны на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, а также на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета и с освоением образовательных программ по очно-заочной или заочной форме обучения, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 3 ноября 2014 года №1155, пояснили в ведомстве.

В то же время встречаются случаи поступления на военную службу граждан Российской Федерации, не имеющих воинского звания офицера и непрерывной продолжительности военной службы более трех лет, которые на момент поступления на военную службу по контракту уже обучаются по образовательным программам за счет средств федерального бюджета или на договорной (коммерческой) основе, либо случаи, когда они начинают обучение по образовательным программам не за счет средств федерального бюджета, а на договорной (коммерческой) основе. Федеральные законы №273-ФЗ и №76-ФЗ не запрещают таким гражданам поступать на военную службу по контракту, а затем, будучи военнослужащими, обучаться на договорной (коммерческой) основе, однако не определяют порядок предоставления им учебных отпусков.

Несообщение о поступлении на обучение в образовательную организацию не является основанием для отказа в предоставлении учебных отпусков (при условии, что образование военнослужащим получается впервые), за исключением участия военнослужащего в учениях, походах кораблей и других мероприятиях (перечень установлен в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба), а также в случае направления военнослужащего, обучающегося в образовательной организации, в служебную командировку продолжительностью свыше трех месяцев, в том числе для участия в миротворческих и контртеррористических операциях, добавили в военной прокуратуре.

При этом командир воинской части выдает военнослужащему справку, которая вместе с личным заявлением является основанием для переноса времени прохождения промежуточной (итоговой) аттестации или предоставления в установленном порядке академического отпуска.

Теги: #военная прокуратура #образование #военнослужащие
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к инициативе разрешить коллекторам взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ?
В опросе приняло участие 331 человек
05.08.2021, 10:090 В ПФР ответили на часто задаваемые вопросы псковичей о выплатах неполным семьям 05.08.2021, 09:540 В Псковской области активизируют работу по постановке на баланс бесхозных объектов ЖКХ 05.08.2021, 09:430 Боеприпасы времен войны нашли в Островском районе 05.08.2021, 09:400 110 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области
05.08.2021, 09:370 В Гидрометцентре рассказали о наступлении бархатного сезона в России 05.08.2021, 09:321 В Пскове молодой человек попался на краже сковородок 05.08.2021, 09:282 ДТП произошло утром на улице Юбилейной в Пскове 05.08.2021, 09:240 Работу районной котельной приостановят в Пскове с 9 августа
05.08.2021, 09:190 300 тонн сена горело в Пыталовском районе 05.08.2021, 09:140 Псковским военнослужащим разъяснили порядок получения учебных отпусков 05.08.2021, 09:010 Аналитики назвали предпочтения молодых псковичей в работе 05.08.2021, 08:480 Псковский университет поделился планами взаимодействия с «Титаном»
05.08.2021, 08:290 В туротрасли ожидают разрешения чартеров на курорты Египта в августе 05.08.2021, 08:150 Более 500 осужденных к смертной казни находятся в местах лишения свободы 05.08.2021, 08:002 Поиски 73-летнего пенсионера продолжаются в лесах Островского района 05.08.2021, 07:451 Обнародованы результаты промежуточных испытаний «ЭпиВакКороны»
05.08.2021, 07:290 Профсоюзы настаивают на сохранении зарплаты при переходе на четырехдневную рабочую неделю 05.08.2021, 07:150 Минпромторг предупредил о риске дефицита иммуноглобулина в регионах 05.08.2021, 07:000 Операторы спрогнозировали сокращение турпотока в Сочи в августе 05.08.2021, 01:250 Андрей Турчак сообщил о решении, принятом по Родинской школе
05.08.2021, 00:410 Мужчину, выбросившего пятилетнего сына с пятого этажа, разыскивают в Москве 05.08.2021, 00:340 Псковские пожарные провели мастер-класс для детей 05.08.2021, 00:240 В США захотели пускать только вакцинированных от COVID-19 иностранцев 05.08.2021, 00:1610 Инсталляцию «Псков-любовь» установят в центре региональной столицы
04.08.2021, 23:500 Вопрос компенсации транспортных расходов для автолавок взял в работу Александр Козловский 04.08.2021, 23:470 «Спартак» проиграл «Бенфике» в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов 04.08.2021, 23:260 Три кандидата зарегистрированы на выборы в Псковское областное Собрание по округу №13 04.08.2021, 22:580 Стало известно о состоянии певицы МакSим после выхода из комы
04.08.2021, 21:467 Выборы в Госдуму пройдут без наблюдателей ОБСЕ 04.08.2021, 21:140 Жителей Псковской области просят помочь в поиске 45-летнего мужчины 04.08.2021, 20:545 Псковичей приглашают вступить в мобилизационный резерв 04.08.2021, 20:530 Российский кардиолог назвал тяжелые последствия COVID-19
04.08.2021, 20:385 Главам районов Псковской области пообещали беспрецедентную финансовую помощь 04.08.2021, 20:310 Александр Козловский обсудил проблемы Новосокольнического района с местной молодежью 04.08.2021, 20:160 «Яблочника» Вишневского сняли с выборов в заксобрание Санкт-Петербурга 04.08.2021, 20:081 В Пскове ждут помощника президента Максима Орешкина
04.08.2021, 19:420 Финал Кубка Псковской области по футболу пройдет без зрителей 04.08.2021, 19:230 Себежский том издания «Солдаты Победы» расскажет о судьбе тысячи защитников района в годы войны 04.08.2021, 19:150 Художницу из деревни Шаробыки представляет миру музей-заповедник «Михайловское» 04.08.2021, 18:580 Россия опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады
04.08.2021, 18:431 Михаил Ведерников потребовал пересмотреть подходы в организации профобучения псковичей 04.08.2021, 18:3613 Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу 04.08.2021, 18:020 Более 700 обращений псковичей приняла диспетчерская служба за неделю 04.08.2021, 17:562 ВОЗ рекомендует ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19
04.08.2021, 17:500 Вечер памяти отца Павла Адельгейма пройдет в Пскове 5 августа 04.08.2021, 17:450 Ряды псковской полиции пополнили девять девушек 04.08.2021, 17:380 Облсовпроф и Пушкинский заповедник подписали соглашение о сотрудничестве 04.08.2021, 17:292 Административная ответственность грозит водителю, сбившему мальчика во дворе на Труда
04.08.2021, 17:220 Дворовые проезды отремонтировали на улице Поземского в Пскове 04.08.2021, 17:140 Псковичка победила в конкурсе «Моя страна – моя Россия» 04.08.2021, 17:082 12 тысяч человек устроились на работу в Псковской области с начала года 04.08.2021, 16:5411 В России могут ввести налог на мясо
04.08.2021, 16:470 Псковские пограничники пресекли вывоз монет эпохи Екатерины II за пределы России 04.08.2021, 16:440 СберБанк предложил рекордно низкие ставки по рефинансированию 04.08.2021, 16:370 Цены борщат 04.08.2021, 16:250 Несколько псковских магазинов сдали выручку с фальшивыми деньгами
04.08.2021, 16:200 В Пскове пострадавшего при неудачном полете аиста назвали в честь десантников 04.08.2021, 16:1511 Льва Шлосберга и Николая Кузьмина вернули в единый список кандидатов в депутаты областного Собрания 04.08.2021, 15:570 Млечный Путь над окрестностями Изборска показал пскович 04.08.2021, 15:392 Молодежный центр в Пскове продолжает помогать в трудоустройстве
04.08.2021, 15:260 Юный великолучанин сломал ребра при падении со здания завода ночью 04.08.2021, 15:150 Попечительский совет военно-исторического общества в Псковской области возглавил губернатор 04.08.2021, 15:052 Введен в эксплуатацию путепровод через Северный обход города Пскова 04.08.2021, 14:450 «Подстрочник»: Александр Серавин о Российском военно-историческом обществе. ВИДЕО
04.08.2021, 14:330 Псковский губернатор проверил работу привлеченных к строительству соцгородка субподрядчиков 04.08.2021, 14:128 Совсем уже кикнулись 04.08.2021, 14:123 Александр Серавин рассказал, как ковал доспехи для себя и товарищей 04.08.2021, 14:080 Зарегистрированы пять кандидатов в депутаты областного Собрания по округу №8
04.08.2021, 14:010 Дедовичским школьникам в рамках нацпроекта купили мячи и лыжи 04.08.2021, 13:550 Двор на Звездной, 11 в Пскове примет участие в программе по созданию комфортной среды 04.08.2021, 13:460 Александр Серавин поможет решить вопрос с установкой памятника Чудской флотилии 04.08.2021, 13:380 Останки человека нашли у газорегуляторного пункта под Невелем
04.08.2021, 13:330 Ограничение выезда за границу побудило двух жителей Псковской области отдать долги 04.08.2021, 13:220 Музей военной миниатюры планируют создать в Псковской области 04.08.2021, 13:181 Избиркомы в регионах дополнительно получат от ЦИК более 300 млн рублей 04.08.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Александром Серавиным
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.