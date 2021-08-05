Общество

Псковским военнослужащим разъяснили порядок получения учебных отпусков

Военнослужащим гарантируется получение дополнительного профессионального образования с учетом интересов военной службы и их собственного выбора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Псковского гарнизона.

«На основании пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 27 мая 1998 года №76-ФЗ "О статусе военнослужащих" в отношении офицеров разработаны правила реализации права на обучение в гражданских профессиональных образовательных организациях или гражданских образовательных организациях высшего образования и на подготовительных отделениях таких образовательных организаций высшего образования с освоением образовательных программ по очно-заочной или заочной форме обучения, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 3 ноября 2014 года №1156», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно пункту 3 правил, учебные отпуска предоставляют военнослужащим при получении образования впервые, а также при направлении на обучение федеральным органом исполнительной власти, в котором законом предусмотрена военная служба. В свою очередь для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера, разработаны правила реализации права военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением офицеров).

Непрерывная продолжительность военной службы по контракту этих военнослужащих должна составлять не менее трех лет. Правила реализации права военнослужащих разработаны на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, а также на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета и с освоением образовательных программ по очно-заочной или заочной форме обучения, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 3 ноября 2014 года №1155, пояснили в ведомстве.

В то же время встречаются случаи поступления на военную службу граждан Российской Федерации, не имеющих воинского звания офицера и непрерывной продолжительности военной службы более трех лет, которые на момент поступления на военную службу по контракту уже обучаются по образовательным программам за счет средств федерального бюджета или на договорной (коммерческой) основе, либо случаи, когда они начинают обучение по образовательным программам не за счет средств федерального бюджета, а на договорной (коммерческой) основе. Федеральные законы №273-ФЗ и №76-ФЗ не запрещают таким гражданам поступать на военную службу по контракту, а затем, будучи военнослужащими, обучаться на договорной (коммерческой) основе, однако не определяют порядок предоставления им учебных отпусков.

Несообщение о поступлении на обучение в образовательную организацию не является основанием для отказа в предоставлении учебных отпусков (при условии, что образование военнослужащим получается впервые), за исключением участия военнослужащего в учениях, походах кораблей и других мероприятиях (перечень установлен в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба), а также в случае направления военнослужащего, обучающегося в образовательной организации, в служебную командировку продолжительностью свыше трех месяцев, в том числе для участия в миротворческих и контртеррористических операциях, добавили в военной прокуратуре.

При этом командир воинской части выдает военнослужащему справку, которая вместе с личным заявлением является основанием для переноса времени прохождения промежуточной (итоговой) аттестации или предоставления в установленном порядке академического отпуска.