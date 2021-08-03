Общество

Возле «наливайки» на проспекте Энтузиастов будет круглосуточно дежурить полиция

Возле «наливайки» на проспекте Энтузиастов в Пскове будет круглосуточно дежурить полиция. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Жители микрорайона «Звездный» обратились к депутату Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрию Барабанову с просьбой навести порядок в части работы кафетерия «Метелица».

По словам заявителей, заведение, расположенное на проспекте Энтузиастов, 5б в нарушение нормативно-правовых актов работает и реализует алкогольную продукцию в круглосуточном режиме. Также местные жители заметили, что там продается спиртосодержащая продукция под видом антисептиков. Кроме того, посетители кафетерия нарушают общественный порядок в ночное время, шумят, мусорят на прилегающей территории, добавили псковичи.

Дмитрий Барабанов направил соответствующие обращения в МВД, прокуратуру, а также в комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике для проверки данной информации и возможного отзыва лицензии на продажу алкоголя у данного заведения общепита. По результатам рассмотрения обращений в ближайшие две недели вблизи заведения будет круглосуточно дежурить наряд полиции с целью выявления правонарушений и привлечения виновных к ответственности.