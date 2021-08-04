Общество

Транспортную доступность Тямши обсудил Александр Козловский с местным предприятием

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский обсудил вопрос транспортной доступности деревни Тямша Псковского района с директором и руководящим составом предприятия «Племрепродуктор Назия». Об этом парламентарий сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Проработаем вопрос по транспортному сообщению. Сегодня есть проблема – не ходят автобусы. И если сотрудники птицефабрики добираются до работы на служебном транспорте, то другим жителям волости приходится тяжко, если нет личного автомобиля. Решение вопроса вместе с администрацией Псковского района взяли на контроль», - рассказал Александр Козловский.

Кроме того, основными темами встречи стали дефицит рабочих кадров, рост цен на зерно и промышленное подсолнечное масло.

В ходе рабочей встречи с жителями деревни Адворицы Псковского района Александру Козловскому рассказали о неудовлетворительном состоянии местного дома культуры.

«Кардинально ситуацию можно будет изменить за счет средств, которые поступят в регионы страны на реконструкцию учреждений культуры. Выделение дополнительного финансирования в апреле этого года анонсировал глава государства в ходе послания Федеральному собранию. Процесс может быть растянут во времени. А пока можно пойти по пути ТОСовцев из деревни Платишино Красногородского района, которые на средства выигранных грантов приводят в порядок местный сельский клуб», - рассказал Александр Козловский, отметив, что в Адворицах уже есть ТОС.