Общество

Сплочение воинского коллектива проводят в соединении авиации в Пскове

В соединении и воинских частях военно-транспортной авиации (ВТА), дислоцированных в Тверской, Ивановской, Брянской и Псковских областях, проводится комплекс мероприятий, направленный на сплочение воинских коллективов и предупреждение нарушений уставных взаимоотношений. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Основными задачами месячника являются совершенствование деятельности командного состава по сплочению воинских коллективов и профилактика преступлений в сфере межличностных отношений военнослужащих. Особое внимание будет уделено соблюдению личным составом воинской дисциплины и уставного порядка.

В ходе месячника планируется проведение различных мероприятий: анонимное анкетирование с целью анализа индивидуальных психологических потребностей, беседы с военнослужащими, выставки, занятия по изучению руководящих документов, инструктажи, правовые часы с привлечением органов военной прокуратуры, религиозных объединений, совета ветеранов.

По завершении комплекса мероприятий будет проанализирована эффективность проведённых занятий и разработаны рекомендации для каждого подразделения с учетом специфики выполняемых задач.