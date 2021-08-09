Общество

Директор новоржевской школы оштрафован за незаконные допсоглашения при закупке ноутбуков

Прокуратура выявила факт незаконного заключения дополнительных соглашений о продлении сроков поставки техники и оборудования в Новоржевскую среднюю школу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Для того, чтобы открыть дополнительные места для занятий в секциях и кружках новоржевской школы, администрация учебного заведения незаконно заключила дополнительные соглашения о продлении сроков поставки ноутбуков, принтеров, оборудования и снарядов для занятий физической культурой и иных товаров в рамках национального проекта «Образование».

Прокурор внес в адрес директора образовательной организации представления об устранении нарушений, также возбуждено административное дело по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ.

Школа устранила нарушения и расторгла дополнительные соглашения, товар поставлен. Директор школы постановлением УФАС по Псковской области оштрафован на 20 тысяч рублей.