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Общество

Директор новоржевской школы оштрафован за незаконные допсоглашения при закупке ноутбуков

10.08.2021 10:39|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура выявила факт незаконного заключения дополнительных соглашений о продлении сроков поставки техники и оборудования в Новоржевскую среднюю школу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Для того, чтобы открыть дополнительные места для занятий в секциях и кружках новоржевской школы, администрация учебного заведения незаконно заключила дополнительные соглашения о продлении сроков поставки ноутбуков, принтеров, оборудования и снарядов для занятий физической культурой и иных товаров в рамках национального проекта «Образование».

Прокурор внес в адрес директора образовательной организации представления об устранении нарушений, также возбуждено административное дело по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ.

Школа устранила нарушения и расторгла дополнительные соглашения, товар поставлен. Директор школы постановлением УФАС по Псковской области оштрафован на 20 тысяч рублей.

Теги: #прокуратура #новоржевский район #образование #национальные проекты #закупки
Источник: Псковская Лента Новостей
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