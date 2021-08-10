Общество

Арбитражный суд взыскал 28 миллионов рублей с великолукского завода за утерю деталей

Арбитражный суд взыскал 28 миллионов с Великолукского локомотивовагоноремонтного завода за утерю деталей при проведении ремонта вагонов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Грузовая компания заключила с заводом договор на проведение капитального и деповского ремонта грузовых вагонов.

Вместе с вагонами компания передала на завод целый ряд деталей, необходимый для их ремонта (боковые рамы, надрессорные балки, колесные пары). Завод обязался сохранить забракованные неремонтопригодные детали в виде металлолома и передать их заказчику. В случае утраты предоставленных деталей, подрядчик должен был компенсировать их стоимость по обговоренным ценам.

По окончании ремонта завод не возвратил детали компании. Компания в судебном порядке пыталась истребовать спорные детали, однако Арбитражный суд установил, что большинство из них завод передал третьему лицу в виде металлолома. После этого компания обратилась в суд с иском о взыскании 31 034 434 рублей убытков, вызванных утерей деталей.

Завод иск не признал и утверждал, что компания завысила размер стоимости утраченного имущества, поскольку стоимость забракованных деталей не может определяться как стоимость годных к установке на вагоны. Арбитражный суд Псковской области удовлетворил требования истца в размере 28 369 786 рублей 55 копеек за вычетом стоимости лома, переданного третьему лицу, в размере 2 664 647 рублей 45 копеек.

Суд отметил, что истца не уведомили о браковке. Подрядчик передал истцу акты браковки по спорным деталям после того как сдал их в металлолом. Таким образом, ответчик не соблюдал процедуру браковки деталей, а значит, причинил компании убытки, которые рассчитаны по ценам, согласованным сторонами в договоре.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.