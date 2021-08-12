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Скончалась сопредседатель городского краеведческого общества в Великих Луках Галина Трофимова

Сегодня, 14 августа, на 81-м году ушла из жизни Галина Трофимова – сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, кандидат философских наук, профессор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Образование, культура, музейное дело и краеведение города Великие Луки понесли невосполнимую утрату», - говорится в сообщении.

Галина Трофимова родилась 11 апреля 1941 года в городе Осташков Калининской (ныне Тверской) области. В 1948 году семья переехала в Великие Луки. По окончании средней школы поступила в Великолукский государственный педагогический институт на историко-филологический факультет, который с отличием окончила в 1963 году. После окончания института работала в школах Островско­го и Невельского районов.

В качестве инструктора Псковско­го областного комитета комсомола занималась сбором мате­риалов и подготовкой первой экспозиции Музея боевой комсомольской славы имени Героя Советского Союза А. М. Матросова. 14 августа 1971 года музей был торжественно открыт, а Галина Трофимова назначена его первым директором.

В 1978 году перешла на работу в Великолукский сельскохозяйственный институт (ныне академия), где защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата фило­софских наук (1986), шесть лет возглавляла кафедру социально-гуманитарных наук (1992-1998). Под руководством доктора наук, профессора В. П. Спасова принимала участие в качестве его заместителя в созда­нии первого в городе негосударственного высшего учебного заведения – Великолукского филиала Современного гуманитарного института (ныне академии) города Москвы. В 1998 году Галине Трофимовой присвоили ученое зва­ние профессора по специальности «Теория и методика про­фессионального образования».

С 2002 по 2007 годы – заведующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин, член ученого совета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. С 2007 по 2017 годы – профессор кафедры. Галина Трофимова проводила большую учебную и учебно-методическую работу, являлась автором ряда учебно-методических статей и пособий, проводила серьезную научно-исследовательскую работу, участвуя в научно-практических конференциях разного уровня, являясь автором ряда научных статей, материалов для энциклопедий, справочных изданий. Галина Трофимова – заместитель главного редактора «Энциклопедии физической культуры и спорта Псковской области», в которой впервые на региональном уровне представлен материал о становлении и развитии физической культуры и спорта на Псковщине.

Галина Трофимова проводила большую общественную работу. По ее инициативе и при поддержке администрации города, комитета культуры в ноябре 1992 года было создано Великолукское городское краеведческое общество. Общество объединяет исследователей истории и культуры родного края уже более 25 лет. Все эти годы краеведческое общество в качестве председателя (сопредседателя) бессменно возглавляла Галина Трофимова. Являлась членом Союза краеведов России, выполняла обязанности заместителя председателя регионального отделения Союза краеведов России.

По инициативе Галины Трофимовой и краеведов прошли конференции, посвященные юбилейным датам Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, истории Великих Лук на рубеже веков, 835-летию, 840-летию, 845-летию, 850-летию города, 15-летию краеведческого общества, 60-летию высшего образования в Великих Луках, памяти братьев Семевских. Выпущены сборники материалов конференций.

Галина Трофимова являлась заместителем председателя Научно-методического совета Псковского регионального общественного учреждения «Псковская энциклопедия», заместителем главного редактора редакционного совета «Псковской энциклопедии». Великолукские краеведы под ее руководством приняли самое активное участие в подготовке двух изданий «Псковской энциклопедии».

В качестве редактора активно сотрудничала с еженедельником «Стерх-Луки», на страницах которого в течение ряда лет ежемесячно выходило приложение – историческая газета «Великолукские были». При поддержке генерального директора издательского дома «Стерх» (Псков) выпущено два издания «Великолукских былей (очерки и документы по истории края)».

Галина Трофимова являлась главным редактором краеведческого альманаха «Великолукский вестник», членом редколлегии муниципального издательского проекта «Великолукская книга», членом общественного совета по вопросам историко-культурного наследия при комитете культуры администрации Великих Лук.

Она – лауреат премии администрации Псковской области в сфере культуры за 2016 и 2020 годы. За научную и общественную работу по пропаганде истории и культуры Великолукского края Галине Трофимовой было при­своено звание члена-корреспондента Международной акаде­мии информатизации.

«Галина Трофимова пользовалась заслуженным уважением у научно-педагогической, музейной и краеведческой общественности города, области и страны», - подчеркнули в администрации. Ее трудовой путь и общественная работа отмечены многочисленными благодарностями, грамотами и почетными знаками, в том числе «За активную работу в комсомоле», «Почетным знаком ДОСААФ СССР», Памятной медалью Центрального штаба Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа, Памятным знаком ЦК ВЛКСМ «50 лет с именем В. И. Ленина», медалью «Ветеран труда Российской Федерации», благодарственными письмами Псковской городской думы, администрации города Великие Луки, благодарностью Министерства науки и образования РФ, благодарностью главы города Великие Луки, Всероссийским дипломом Фэйр Плэй («Честная игра») Олимпийского комитета России, почетной грамотой Союза краеведов России, памятной медалью «55 лет Кургану Дружбы», памятной медалью «Великие Луки – город воинской славы» и другими.

Отмечается, что он внесла значительный личный вклад в развитие образования, культуры, музейного дела, краеведения и сохранения культурного наследия города Великие Луки.

«Память о Галине Терентьевне Трофимовой навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей, единомышленников и учеников», - добавили в администрации.

​Прощание состоится 16 августа в 14.00 в ритуальном зале по адресу: Великие Луки, улица Ставского, 70.