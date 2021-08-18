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Общество

Летний павильон построят в Пустынном переулке Порхова

18.08.2021 14:50|ПсковКомментариев: 1

Строительство летнего павильона заказала администрация Порховского района. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, его возведут по адресу: Порхов, переулок Пустынный, 2.

Строительство предусмотрено проектом «Ремесло без границ» LV-RU-018 («Craftsmanship without Borders») двухсторонней программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия 2014-2020».

Летний каркасный павильон должен иметь размер 3х8 метров. Он будет одноэтажным, высота потолка не менее 2,7 метра. Материал каркаса стен - доска естественной влажности, обработанные биозащитой. Внешняя отделка – металлический сайдинг, внутренняя отделка – вагонка класса «В».

Начальная (максимальная) цена контракта - 907 тысяч 650 рублей. Подрядчика определят 27 августа. Срок окончания работ - 27 сентября.

Теги: #Порхов #павильон
Источник: Псковская Лента Новостей
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