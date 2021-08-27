Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Денежное вознаграждение за диспансеризацию

Недавно в России прозвучала инициатива о выплате десяти тысяч рублей гражданам за прохождение обязательной диспансеризации. Псковская Лента Новостей решила узнать у жителей города Пскова, как они относятся к этой идее.