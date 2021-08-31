Общество

Карантин по АЧС отменили в четырех районах Псковской области

Отменены ограничения, направленные на предотвращение распространения африканской чумы свиней, сразу в нескольких районах Псковской области. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Так, указом отменен карантин на территории эпизоотических очагов в Дедовичском, Дновском, Порховском и Стругокрасненском районах, а также инфицированного объекта в Порховском районе.

Согласно указу, после отмены карантинных мероприятий на территориях эпизоотических очагов, угрожаемых зон и зон наблюдений сохраняется ряд ограничений. В их числе — запрет на реализацию свиней, запрет на их вывоз, а также продуктов убоя и переработки, не прошедших термическую обработку, за пределы территорий зон наблюдения. В документе также отражены и категории хозяйств, которые не попадают под данные ограничения.

Напомним, ранее состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя комитета по ветеринарии Веры Баданиной, где была детально проанализирована ситуация, которая складывается в регионе в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС). Стороны обсудили, что эпизоотическая ситуация стабилизируется и на некоторых территориях карантинные мероприятия полностью реализованы.

Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.