Общество

Псковским дачникам посоветовали не заходить в дом после кражи до приезда полиции

Кражи с дачных участков в основном совершают в осенне-зимний и весенний периоды, когда владельцы дач отсутствуют в населенном пункте и не проживают там. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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В ведомстве отметили, что некоторые потерпевшие обращаются за помощью в полицию через нескольких месяцев с момента совершения кражи, когда все следы преступления практически уничтожены, установление виновных лиц «осложнено, а порой практически невозможно».

Для снижения рисков дачных краж жителей Псковской области призывают соблюдать ряд правил:

Стоит хорошо укрепить дверь, желательно укрепить металлическими штырями дверную коробку. На двери советуют установить два замка различной конструкции (накладной и врезной), причем на расстоянии не менее 150 мм друг от друга, так как уменьшение этого расстояния приводит к ослаблению двери. При выборе замка следует учитывать параметры двери, ее толщину и направление открывания, Применение замков с многорядными механизмами секретности, заметили специалисты, предпочтительнее, так как их секретность значительно выше, чем у однорядных. «Помните, что через 5-7 лет эксплуатации механизм замка изнашивается и перестает выполнять свою функцию, поэтому его необходимо своевременно менять, и лучше всего на аналогичный, чтобы не ослаблять дверь дополнительными отверстиями», - пояснили в ведомстве, На окнах советуют установить решетки, уезжая, закрывать все окна, Не стоит оставлять в дачных домах, уезжая на длительное время, ценные вещи, бытовую технику. При необходимости дачникам советуют рассмотреть вариант хранения и передачи имущества родственникам, знакомым, постоянно проживающим в данном населенном пункте или поблизости, оставить им свои телефоны для связи, Уезжая на длительный период, нужно постараться по возможности регулярно посещать принадлежащий дачный участок. В случае обнаружения проникновения в него немедленно стоит сообщить о случившемся по телефону: 02. До приезда сотрудников полиции заходить в дом не рекомендуют, чтобы не уничтожить следы преступления.

Специалисты добавили, что наиболее надежным видом защиты имущества от преступных посягательств является охрана дома с помощью средств сигнализации. В ведомстве пояснили, что дома, имеющие телефоны, могут быть оборудованы охранной сигнализацией с подключением на пульт централизованного наблюдения. «Если у вас нет индивидуального телефона, то охрана может быть осуществлена при помощи системы передачи извещений "Сокол", которая позволяет осуществлять радиомониторинг и охрану объектов по сети сотовой связи и сети "Интернет" на территории всей области», - рассказали в УМВД.

«Помните, что скупой платит дважды. Выполнив все перечисленные выше меры предосторожности, вы можете спокойно покинуть свои дачные дома», - заключили специалисты.