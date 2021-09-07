Общество

О трудоустройстве бывших сотрудников «Шелонского» рассказала Александру Котову руководитель службы занятости

Возможности трудоустройства бывших сотрудников производственной площадки ОАО «ПсковАгроИнвест» - свинокомплекса «Шелонский» - обсудил с главой Порховского района Юрием Семёновым и директором Центра занятости населения Порховского района Лидией Добринской председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Встреча состоялась в продолжение общения с жителями деревни Полоное, значительная часть которых работала на сельхозпредприятии вплоть до объявления чрезвычайной ситуации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Лидия Добринская сообщила спикеру, что с момента закрытия «Шелонского» в службу занятости обратилось 82 уволенных сотрудника, но часть уже снята с учета в связи с устройством на новую работу. «Из них пять человек сразу были трудоустроены на Порховский маслосырзавод, три человека – в санаторий "Хилово", и еще семь человек проходит медкомиссию на "Судому" – предприятие готово возить работников в Дедовичский район, это всего полчаса езды», - рассказала Лидия Добринская.

Руководитель центра занятости предположила, что остальные сотрудники «Шелонского» надеются, что предприятие скоро возобновит работу. «Конечно, откроется, но время карантина нужно пережить, это не так быстро», - согласился Александр Котов.

Первые три месяца вставшие на учет порховичи, по словам Лидии Добринской, будут получать 12 тысяч 130 рублей, затем еще три месяца не более 5 тысяч рублей. Законодательство предполагает, что этого срока достаточно для трудоустройства.

«Руководитель "ПсковАгроИнвеста" Ирина Толмачёва на встрече выразила готовность возить сотрудников в Соловьи, если наберется достаточное количество желающих, - напомнил об итогах встречи в деревне Полоное Александр Котов. – Сейчас нам важно состыковать всех, кто готов устроиться на работу в Псковский район, с руководством предприятия и составить конкретные списки».

Спикер обратился к Лидии Добринской с просьбой выяснить, интересно ли бывшим сотрудникам агрокомплекса это предложение. Директор центра занятости согласилась провести такую работу с учетом перечня вакансий в Соловьях. Лидия Добринская также отметила, что, по ее наблюдениям, те, у кого взяты кредиты, ипотека, трудоустроились в первую очередь, не вставая на биржу – например, на дновские заводы, где вакансии есть всегда.

«Вакансии есть и в Хилово, и на маслосырзаводе, и в райпо, но не все идут, кого-то, может, график не устраивает, - напомнил Юрий Семёнов. – Санаторий возит своих сотрудников из Порхова до Хилово, там много горожан работает, и те же полонские тоже. Директор маслосырзавода Александр Константинов сказал, что, если наберётся 10-12 человек, готов из Полоное возить к себе на предприятие. В райпо обратилось только 2-3 человека, а всего вакансий по району 160».

Александр Котов подчеркнул, что на сегодняшний день уволенным сотрудникам важно предложить работу, которая будет источником дохода до возобновления работы "Шелонского". «Возможно, это будет временный, компромиссный вариант, но мы должны помочь всем, кто действительно хочет работать», - подытожил спикер.

Напомним, летом 2021 года на производственной площадке свинокомплекса «Шелонский» из-за вспышки африканской чумы свиней было уничтожено всё поголовье. Более двухсот сотрудников остались без работы. 3 сентября с жителями Полоное встретились спикер областного Собрания Александр Котов и директор «ПсковАгроИнвеста» Ирина Толмачёва. Руководитель сельхозпредприятия анонсировала возобновление работы цеха переработки в «Шелонском», обратила внимание на планы агрокомплекса по возвращению земель в сельхозоборот, для чего потребуются сотрудники, и предложила организовать подвоз полончан в Соловьи, если соберётся достаточная для автобуса группа желающих.