Общество

Псковских педагогов приглашают к участию в международном гуманитарном форуме

Шестой международный гуманитарный педагогический форум фонда «Живая классика» пройдет в Санкт-Петербурге 23 - 26 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы форума.

В этом году программа форума будет также открыта для всех желающих, а ее главной темой станет использование современных цифровых ресурсов в преподавании филологических дисциплин. Ключевой тезис и название педагогического форума 2021 года — «Цифра в школьной литературе: угроза или вектор изменений?». Тема форума не случайна: цифровые технологии с каждым годом все более широко входят в профессиональную жизнь педагогов, а за время пандемии образовательные процессы перешли в новое пространство, в котором нет прежнего жесткого разделения на оффлайн и онлайн, пояснили организаторы.

Среди лекторов и ведущих программ форума — ученые, исследователей digital humanities и учителя-практики, которые идут по пути поиска, интеграции цифровых возможностей и новых форм школьного анализа.

Составителем программы форума «Живой классики» в 2021 году стал Юрий Ээльмаа, куратор проекта «ММСО.Онлайн» Московского международного салона образования.

«Ключевой исследовательский вопрос, который мы ставим: приводит ли использование "цифры" в школьном литературном образовании к принципиально новым, ранее не достижимым результатам или мы просто получаем удобные инструменты для работы? Кому-то кажется, что "цифра" уводит школьное филологическое образование от значимой встречи учителя и ученика, что ничто не может заменить диалог читателя с текстом. С другой стороны, новые инструменты порождают новые возможности: сегодня все сложнее представить учителя-словесника, который бы не слышал про "ФЭБ", не работал бы с "Национальным корпусом" или не обращался бы в своей работе к ресурсам "Арзамаса"», - пояснил Юрий Ээльмаа задачи форума.

Послушать лекции и семинары Международного гуманитарного педагогического форума можно как оффлайн в Санкт-Петербурге на разных городских площадках, или онлайн, на Youtube-канале фонда «Живая классика».

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

Фонд «Живая классика» на протяжении 13 лет реализует в России проекты по продвижению чтения и литературы. Идея проведения международного гуманитарного педагогического форума принадлежит президенту фонда, Марии Смирновой. С 2016 года педагоги из России и других стран мира встречаются в Санкт-Петербурге, чтобы обменяться опытом и получить возможность услышать лекции лучших специалистов в области образования в России и поучаствовать в мастер-классах. В разные годы на форуме собиралось до 500 педагогов, тысячи зрителей смогли увидеть онлайн-программы форума.