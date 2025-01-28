Общество

Умер актер Борис Улитин

Заслуженный артист РФ, житель блокадного Ленинграда Борис Улитин скончался в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по культуре.

«Ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин», - говорится в сообщении.

Комитет по культуре Санкт‑Петербурга выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам актера.

Борис Улитин родом из творческой семьи, он все детство провел за кулисами: его отец руководил театром на Литейном, а мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады, будучи ребенком, он остался в Ленинграде на попечении тети, с матерью актер воссоединился только в 1943 году. По окончании театрального института юного артиста заметил Николай Акимов и пригласил в труппу Театра комедии, в котором Улитин прослужил около 60 лет.

Голосом Бориса Улитина говорят персонажи более 40 фильмов и мультфильмов, среди которых «Звёздные войны», «Чужой против хищника», «Пираты Карибского моря» и другие, пишет РИА Новости.