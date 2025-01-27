Происшествия

Несовершеннолетнего островича будут судить за сожжение знакомого матери

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого убийстве с особой жестокостью и умышленном повреждении чужого имущества путем поджога, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

По данным следствия, ночью 27 февраля несовершеннолетний пришёл домой и застал свою мать в компании знакомого, с которым возник конфликт. Подросток облил мужчину горючей смесью и поджёг листок бумаги, из-за чего загорелась одежда и тело гостя матери. Пострадавший получил ожоги лица, туловища и конечностей, был доставлен в больницу, где, несмотря на медицинскую помощь, скончался.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.