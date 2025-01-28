ЖКХ

Какие СНТ могут участвовать в программе газификации, рассказали псковичам

Социальная газификация – это государственная программа, направленная на обеспечение доступности природного газа для населения. В рамках этой программы члены садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) могут подать заявку на подключение своих участков к газовым сетям без необходимости оплаты за прокладку газовых сетей до границ участка, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росреестра по Псковской области.

Чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо:

Иметь оформленное право собственности на жилой дом на садовом участке;

Провести общее собрание СНТ по вопросам газификации;

Подать заявку на подключение и заключить договор на подключение с газораспределительной организацией.

Если право оформлено на садовый дом и назначение его нежилое – необходимо обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления по месту нахождения СНТ с целью изменения назначения дома, рассказали в управлении и напомнили, что жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

Для этого необходимо написать заявление о признании садового дома жилым, с указанием кадастрового номера самого дома и земельного участка, на котором он располагается. Также необходимо предоставить техническое заключение о состоянии объекта и приложить выписку из ЕГРН, подтверждающую право собственности на дом, либо правоустанавливающий документ на садовый дом в случае, если право собственности на него не зарегистрировано в ЕГРН. В случае, если садовый дом обременен правами третьих лиц, необходимо нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым.

Участие в программе возможно только при наличии технической возможности подключения к существующим газовым сетям.

Для программы социальной догазификации должны быть соблюдены следующие условия:

СНТ должен находиться в границах населенного пункта;

Населенный пункт должен быть газифицирован либо попадать в программу социальной догазификации;

Право на жилой дом зарегистрировано.

«Обращаем ваше внимание на обязательное наличие установленных границ земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости», - подчеркнули в Росреестре.

На сегодняшний день в Псковской области зарегистрировано 10 СНТ, которые внесены в перечень программы социальной газификации Псковской области на 2027-2028 года.

Из этого числа 3 СНТ расположены в городе Великие Луки: «Заря», «Маяк-2», «Медиоратор».

7 товариществ также находятся в областном центре — Пскове: «Авторемзавод», «Дружба», «Коммунальщик», «Лыкокомбинат», «Промежицы», «ПЭМЗ», «Ремзавод».

С подробными шагами для догазификации жилых домов в СНТ можно ознакомиться по ссылке.