Общество

Соблюдать на даче правила пожбезопасности просят псковичей

О необходимости соблюдать правила пожарной безопасности на даче напомнили жителям Псковской области. Как сообщили в региональном управлении МЧС, осенью владельцы дач начинают активно приводить в порядок приусадебную территорию, убирать и сжигать сухую траву, забывая о требованиях безопасности.

«Чтобы пребывание на даче и подготовка ее территории к зиме не обернулась бедой, необходимо соблюдать простые правила пожарной безопасности: приусадебную территорию необходимо своевременно очищать от горючих отходов, мусора, травы и опавших листьев», - подчеркнули в ведомстве.

Пожарная безопасность на дачах обеспечивается соблюдением следующих правил:

- запрещается сжигать мусор и прошлогоднюю траву на расстоянии менее 50 м от строений. Не допускаются палы травы на садовых участках;

- возле каждого жилого строения должны находиться бочка с водой (на летне-осенний период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши;

- дороги, проезды, подъезды, проходы к домам, а также водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны оставаться всегда свободными;

- противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 метров.

- необходимо использовать только исправные электроприборы заводского изготовления;

- нужно следить за исправностью электросети, газовых приборов, соблюдать меры безопасности при их использовании;

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или по единому телефону спасения 112.