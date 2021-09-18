Общество

Палкинский школьник принял участие в финале всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021»

Школьник из Палкинского района представил Псковскую область в финале всероссийского конкурса для учащихся сельских школ и малых городов «АгроНТИ-2021», который состоялся в Белгороде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель кружка робототехники в Палкинской средней школе Теодор Плявинский.

Фото здесь и далее: Теодор Плявинский

Более 200 победители региональных этапов, школьники из Северо-Западного, Центрального и Южного Федеральных округов соревновались по направлениям «АгроБио», «АгроМетео», «АгроКосмос», «АгроРоботы», «АгроКоптеры».

Впервые за 4 года проведения «АгроНТИ» Псковская область пробилась в финальную часть. Ученик 10 класса Палкинской средней школы Сергей Васильев участвовал в финальных состязаниях в номинации «АгроРоботы», рассказал Теодор Плявинский.

«Скромное представительство Псковской области в финале соревнований не позволило создать полноценную команду из 6 человек - Сергей принимал участие в соревнованиях совместно с командой Ленинградской области. Ребята получили бесценный опыт финальных соревнований, показали достойный результат и остановились в шаге от призовых мест», - добавил он.

Напомним, что победители финала «АгроНТИ» попадают в список одаренных детей России и получают привилегии при поступлении в вузы. Это открывает новые возможности для всех новых участников конкурса.

«Ждем открытия регистрации нового "АгроНТИ-2022" и надеемся на создание полноценной команды от Псковской области!» - подчеркнул Теодор Плявинский.