Общество

Кафе «Барка» - атмосферное место для истинных гурманов

Как вы относитесь к прогулкам на лодках? Если вас останавливает страх утонуть или пугает морская болезнь, то приходите в новое кафе «Барка» на Красноармейской, 2а. Здесь исключены подобного рода неприятности, зато гарантирован отдых в чудесной атмосфере с вкусным ужином и в компании любимых людей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в кафе.

«"Барка" - настоящий уголок уюта среди шума городской суеты. И это не пустые слова! В интерьере кафе умело сочетаются стильные элементы и детали морской тематики, которые никоим образом не утяжеляют пространство. Наоборот - делают его интересным и ненавязчивым. При входе в кафе посетители оказываются в очень атмосферном зале, изюминкой которого смело можно назвать необычный диван с множеством ярких подушек, выполненный в форме барки», - подчеркнули в кафе.

Как отметили в заведении, здесь хочется досконально изучить абсолютно каждую деталь интерьера - настолько все необычно и интересно. Стилизованные светильники, обилие канатов, оригинальные ниши, декорированные бутылками, - все это отлично сочетается между собой и создает непередаваемую атмосферу уюта.

«При наличии достаточно яркой мебели здесь нет кричащих цветов, все очень стильно, гармонично и идеально сочетается между собой. Второй зал кафе более строгий, здесь акцент сделан на минимализм - стены украшают картины, над баром разместилась пирога, а рядом - иллюстрация, которая напоминает: "life is good". И с этим сложно спорить, когда находишься в столь интересном месте, особенно если учесть тот факт, что кухня здесь действительно отличная», - заметили в заведении.

Меню кафе не разочарует даже самых требовательных гурманов - оно под стать интерьеру - выдержанное и изысканное. Помимо традиционных блюд и закусок, здесь можно насладиться мидиями и шедеврами из морепродуктов от талантливого шеф-повара. Если вы хотите хотя бы не надолго отвлечься от городской рутины, сменить обстановку и при этом вкусно поесть, то кафе «Барка» - это то место, которое точно не разочарует, подчеркнуло руководство кафе.

«В пятницу и субботу здесь еще более атмосферно - звучит живая музыка. Гости могут насладиться вкуснейшими блюдами под чарующие звуки саксофона. О столике в эти дни лучше позаботиться заранее и забронировать места по телефону. Дружная команда кафе "Барка" сделает все, чтобы ваш визит в кафе прошел идеально, а также гарантирует соблюдение всех требований для обеспечения максимальной безопасности в условиях пандемии. Кафе подойдет и для организации деловых встреч: в наличии есть необходимое оборудование, а залы при необходимости можно с легкостью трансформировать под разные задачи», - рассказали в кафе.

Кафе «Барка» работает ежедневно по адресу: Псков, ул. Красноармейская, 2а.

Режим работы: с понедельника по четверг и в воскресенье с 11:00 до 23:00, пятница и суббота: 11:00 - 24:00.

Бронирование столиков по телефону: 8 (951) 757-14-14.

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