Общество

Бойтесь инфоцыган, или Как инвестировать безопасно

«Я заработал миллион, лежа на пляже. Ты тоже так можешь», - говорит какой-то парень из Инстаграма. А потом предлагает вам вложиться в совершенно новый проект вашими деньгами, стать инвестором. Вы ему верите? Да, сегодня инвестирование – хороший способ приумножить капитал. Но мошеннических схем в этой сфере становится все больше. Разбираемся с экспертами МТС.

Финансовые пирамиды

Казалось бы, история с МММ давно всем знакома и ни один сознательный человек близко не подойдет к такой организации. Но тысячи людей в погоне за обещанным доходом до сих пор несут деньги в финансовые пирамиды. Слово «пирамида» для обозначения таких организаций выбрано не случайно, ведь они действуют по принципу: те, кто пришел раньше, зарабатывают за счет денег тех, кто пришел позже.

Как распознать финансовую пирамиду?

Отсутствует лицензия на осуществление инвестиционной деятельности. В открытом доступе этих лицензий нет, но солидные компании всегда размещают этот документ на сайте или в презентации проекта.

В рекламе указана гарантированная прибыль. Это противоречит требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах». Обещать могут, гарантировать — нет.

Указан запредельно высокий уровень доходности за короткий срок. Например: вложил $100, через неделю получил $1 000. Или обещание доходности в 10-100% в месяц, тогда как опытные инвесторы и 10% в год считают хорошим результатом.

Отсутствует информация об уставном капитале фонда. Размер уставного капитала и другие данные по компании можно посмотреть в ЕГРЮЛ.

Компания находится в стадии ликвидации.

А эти данные из ЕГРЮЛ не всегда указывают на пирамиду, но дают пищу для размышлений:

Компания зарегистрирована совсем недавно. Уставной капитал минимальный (для ООО он составляет 10 000 рублей). Генеральный директор компании не тот, что фигурирует в рекламе (у многих инвестиционных фондов есть свое «лицо»).

Нелишним будет заглянуть и в Банк данных исполнительных производств. Там собрана информация обо всех непогашенных или взысканных через суд долгах физических и юридических лиц. Если компания засветилась на сайте ФССП, это еще один повод усомниться в ее надежности.

Лжеброкеры

Они убеждают, что заработать на фондовых и валютных биржах может каждый.

Например, жертве дают инструкцию по совершению сделок и заботливо предоставляют ссылку на биржу, на которой лжеброкер «поднял свой первый миллион». Новоиспеченный трейдер начинает первую сделку и… все получается как по нотам, сделка закрывается с хорошей прибылью. Но это симулятор фондового рынка, тренажер для трейдеров, куда докрутили функцию пополнения счета. Внести деньги на сайт можно, вывести — нет. С помощью одной лжебиржи можно одновременно доить тысячи несостоявшихся трейдеров.

Нечестный посредник

Эта схема довольно проста: вы просто отдаете брокеру свои деньги, а он их «крутит» за процент от вашей прибыли. Лжеброкер изображает из себя гуру трейдинга, который берется вас обучить на реальных сделках. Депозит, разумеется, за ваш счет. Особо ловкие аферисты умудряются развести жертву и на оплату обучения или пропадают вместе с депозитом.

Честного посредника от псевдоброкера отличает наличие лицензии Центробанка, которая дает право проводить финансовые операции на бирже. В дополнение к ней идут лицензии на дилерскую и депозитарную деятельность, а также на управление активами. Но такой специалист не будет спамить по личным сообщениям с предложением своих услуг.

Как не стать жертвой мошенников?

«Фильтруйте» информацию, относитесь к ней критически: ни один квалифицированный специалист не станет вам обещать сверхприбылей.

Не ведитесь на громкие обещания и истории успехов, анализируйте эту информацию: «У меня уникальная методика, как заработать миллионы — я помогу вам заработать деньги». Задумайтесь: если человек уже зарабатывает миллионы, зачем ему ваши деньги?

Будьте осторожны с трейдерами, которые нашли вас сами.

Тщательно обдумывайте решения, не ведитесь на манипуляции вроде: «Вложите деньги сейчас, чтобы больше ни дня не работать».

Опасайтесь инфоцыган: далеко не все трейдеры из интернета — мошенники, но вот дилетантов хватает. Толку от такого инвестирования или курсов «Я заработал миллион — научу и вас» будет, скорее всего, немного.

Пользуйтесь проверенными сервисами. Открыв собственный брокерский или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) через банк или другую надёжную организацию, вы оградите себя и от псевдоброкеров, и от других ненадежных посредников. Такое инвестирование по силам даже новичкам, а начинать можно даже со 100 рублями в кармане.

Грамотные финансовые консультанты и надежные инвестиционные компании обычно проводят специальное тестирование, чтобы правильно определить ваш риск-профиль и сформировать оптимальный портфель из ценных бумаг. Сколько вы хотите вложить? Какого дохода ожидаете? Готовы ли рисковать? На какой срок планируете вложить деньги? Например, такой тест можно пройти в приложении МТС Инвестиции.

Источник: ПАО «МТС»