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Общество

Депутаты областного Собрания поздравили сотрудников избирательной системы с новым региональным праздником

26.09.2021 13:49|ПсковКомментариев: 0

Депутаты областного Собрания поздравили сотрудников избирательной системы с новым региональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Уважаемые члены избирательных комиссий, сотрудники аппаратов, ветераны избирательной системы Псковской области!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём избирательных комиссий в Псковской области!

В этом году мы впервые отмечаем новый региональный праздник – День избирательных комиссий. Праздничный день был учреждён по инициативе губернатора Псковской области правовым решением Псковского областного Собрания депутатов.

Право граждан избираться и быть избранными, тем самым участвуя в формировании органов власти разного уровня, является обязательным элементом демократического государства и основой реализации суверенитета народа. Участие в выборах – реальная возможность повлиять на управление государством, проявить гражданскую позицию, изменить свою жизнь и развитие страны к лучшему.

Создать условия для свободного волеизъявления граждан, обеспечить конкурентные, прозрачные и легитимные выборные процедуры – задача избирательных комиссий. Это очень ответственная и сложная работа, требующая от членов избиркомов предельной собранности, глубокого знания законодательства, а порой ещё и физической, эмоциональной выносливости.

Благодарю членов областной избирательной комиссии, муниципальных, окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий, сотрудников аппаратов за профессионализм и принципиальность. От всей души желаю вам успехов, здоровья и благополучия!», - говорится в поздравлении за подписью председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов #поздравление
Источник: Псковская Лента Новостей
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