Общество

Сквер у железнодорожной станции благоустроили в Бежаницах

Сквер у железнодорожной станции «Сущево» благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Бежаницах. Выполнение работ проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 4 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Здесь мы убрали канаву и в целом благоустроили территорию - установили скамейки и урны. Наш вокзал - это начало многих туристических маршрутов для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Из Бежаниц они приезжают в Пушкинские Горы, Полистовский заповедник и усадьбу Философовых», - рассказал глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

Ремонт удалось провести в рамках договоренностей с руководством Октябрьской железной дороги - филиала «РЖД».

Для благоустройства сквера на улице Вокзальной, 9 заключили три муниципальных контракта. Здесь выполнили работы по спилу деревьев и кустов, асфальтированию, установке бортовых камней, устройству дренажной системы и дренажного колодца. Кроме того, отремонтировали ограждения, установили лестницы, высадили новые деревья и установили урны.