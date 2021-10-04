Общество

Россельхознадзор обнаружил нелегального поставщика мяса в Псковской области

В Псковской области Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило фирму, занимавшуюся незаконным оборотом мясной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения при производстве и реализации мясной продукции, которую изготавливали в Порховском и Стругокрасненском районах Псковской области.

Россельхознадзор установил, что в этом году на производственную площадку в деревне Стругокрасненском районе по бумажным ветеринарным сопроводительным документам поступило 54 тонны замороженной бескостной говядины и 105 килограммов замороженной бескостной телятины. Документы были оформлены с нарушением ветеринарных правил организации работы по оформлению документации.

Далее 43,4 тонны мясной продукции проследовали в адрес другой производственной площадки, расположенной в деревне Порховском районе, сотрудники которой оформили два производственных ветеринарных сертификата на 40 тонн мясосырья. После этого 20 тонн мясной продукции отправили на реализацию. Из них 19,9 тонны проследовали в адрес фирмы, зарегистрированной в Москве, а 100 килограммов - в адрес индивидуального предпринимателя из Волгоградской области.

В ходе выезда сотрудники управления Россельхознадзора установили что указанная в документации фирма-производитель не осуществляет свою деятельность в Порховском и Стругокрасненском районах. Кроме того, согласно выписке из единого реестра юридических лиц ФНС, фирма не заявила деятельность по производству продукции животного происхождения. Таким образом, фирма занималась незаконным оборотом пищевой продукции.

В результате проведенной работы управление Россельхознадзора аннулировало регистрацию фирмы и передало информацию в Федеральную налоговую службу и УМВД России по Псковской области. Также необходимую информацию передали получателям продукции и территориальным управлениям Россельхознадзора.