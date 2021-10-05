Общество

Депутаты областного Собрания поздравляют педагогов с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил от имени депутатов и от себя лично преподавателей региона и ветеранов педагогического труда с Днем учителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Быть учителем – не просто профессиональный, это жизненный выбор. Педагогическая деятельность подразумевает полную вовлеченность в любимое дело и судьбу учеников. Сверхзадача учителя – дать детям те знания, навыки и моральные ориентиры, которые помогут им стать достойными, успешными и счастливыми людьми», - отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что в этом году свой профессиональный праздник учителя вновь встречают в непростой ситуации: из-за распространения коронавирусной инфекции в школах региона ввели дистанционное обучение. Благодаря профессионализму и терпению педагогов даже в условиях пандемии учебный процесс не прерывается, и школьники продолжают получать знания, добавил председатель областного Собрания.

«В основе учительской профессии лежит творческое начало, мудрость, доброта и уважение к детям. Пусть эти составляющие всегда будут той движущей силой, которая зажигает в детских сердцах интерес к познанию мира и новым открытиям. От всей души желаю учителям крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в педагогическом труде!» - обратился к педагогам Александр Котов.