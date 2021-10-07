В России увеличат размер максимального пособия по безработице

Размер максимального пособия по безработице увеличится в 2022 году на 662 рубля, до 12 792 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
В министерстве отметили, что условия предоставления пособия остаются прежними: сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей. Минимальная величина пособия по безработице сохранена на уровне 2021 года.
Максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. Минимальное же пособие назначается тем, кто или прежде не работал, или не работал длительное время, или был уволен за виновные действия.
«Обращаем внимание, что в зависимости от конкретных жизненных ситуаций предусмотрена поддержка в связи с рождением и воспитанием детей, временной и постоянной утратой трудоспособности и другими жизненными ситуациями», - добавили в Минтруде.