Общество

В России увеличат размер максимального пособия по безработице

Размер максимального пособия по безработице увеличится в 2022 году на 662 рубля, до 12 792 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год, — 12792 рубля. Соответствующий проект постановления правительства РФ представлен для общественного обсуждения. Для сравнения: размер максимального пособия по безработице в 2021 году составляет 12130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года», - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что условия предоставления пособия остаются прежними: сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей. Минимальная величина пособия по безработице сохранена на уровне 2021 года.

Максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. Минимальное же пособие назначается тем, кто или прежде не работал, или не работал длительное время, или был уволен за виновные действия.

«Обращаем внимание, что в зависимости от конкретных жизненных ситуаций предусмотрена поддержка в связи с рождением и воспитанием детей, временной и постоянной утратой трудоспособности и другими жизненными ситуациями», - добавили в Минтруде.