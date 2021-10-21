Общество

Кабмин обсудит выделение денег на пособия в связи с ухудшением эпидобстановки

Правительство РФ обсудит на заседании в пятницу выделение средств на обеспечение выплаты пособий по обязательному социальному страхованию в связи с материнством и на случай временной нетрудоспособности с учетом ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Согласно материалам к заседанию, деньги планируется выделить в нынешнем году Минфину России из резервного фонда правительства для предоставления межбюджетного трансферта Фонду социального страхования.

«Проект распоряжения направлен на обеспечение Фондом социального страхования выплат пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в условиях сохраняющейся тенденции увеличения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», - отметили в пресс-службе кабмина.