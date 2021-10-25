Общество

Правительство выделило еще 56 млрд рублей на поддержку здравоохранения

Правительство направило дополнительно более 56 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, сообщается на сайте кабмина.

«Необходимые для этого документы подписаны. Средства поступят в регионы, прежде всего, для оказания медицинской помощи заболевшим ковидом и гражданам с подозрением на него. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно – по полису ОМС – во всех субъектах Российской Федерации», - сказал он.

Также правительство выделило более 4 млрд рублей на закупку специальных лекарств для пациентов с коронавирусом, которые находятся в больницах.