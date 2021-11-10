Общество

Прокуратура Пскова через суд лишила отцовства жителя Таджикистана

Прокуратура города Пскова через суд лишила отцовства гражданина Таджикистана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры установили, что псковичка и гражданин Таджикистана фиктивно определили отцовство мужчины в отношении ребенка 2018 года рождения.

Создавать семью и совместно выполнять родительские обязанности мужчина и женщина не планировали. Целью иностранца стала легализация своего пребывания в России в упрощенном порядке, а мать ребенка планировала получить за это денежное вознаграждение.

Прокурор в интересах несовершеннолетнего направил исковое заявление в суд.

Псковский городской суд удовлетворил требование в полном объеме. Запись гражданина Таджикистана в свидетельстве о рождении признали недействительной. Недостоверные сведения исключили из записи акта о рождении. Запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина как об отце ребенка аннулировали.