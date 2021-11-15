Общество

Баранину без документов не пропустили через границу в Псковской области

200 килограммов баранины без документов пытались провезти в Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Псковской области задержали в деревне Лобок Невельского района и передали государственным инспекторам управления Россельхознадзора автомобиль, в котором незаконно перевозилась продукция животного происхождения с территории Республики Беларусь. Автомашина следовала в Великие Луки.

«В ходе проверки установлено, что два центнера баранины перемещались без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность и происхождение, также на мясе отсутствовала маркировка (клейма). Кроме того, перевозка мясной продукции осуществлялась в багажном отделении легкового автомобиля, неоснащенном холодильном оборудованием», - отмечается в сообщении.

Управление Россельхознадзора оформило протоколы об административных правонарушениях. Товар вернули отправителю.