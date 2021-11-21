Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
доставка еды в пскове
Борьба «Справедливой России» с безработицей
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
как исправить ошибки в квитанции
Моя История вкусных завтраков
Мифы о стоматологах развеяны
экопром быстро и чисто
горводоканал успехи и планы
Концерт рок-группы «Ария»
работа затылком
Телефон прямого эфира 56-73-72
Сезонные опасности на дорогах Пскова
декодируем QR-реальность
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Общество 21.11.2021 22:590 Более 260 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области 22.11.2021 08:190 Врача вызывали? 22.11.2021 08:180 Аналитики назвали вакансии, для которых требуется чувство юмора и знание мемов 22.11.2021 07:380 До +4 градусов ожидается на этой неделе в регионах Северо-Запада 21.11.2021 23:430 Великолучанин стал участником экстремального шоу «Русский ниндзя» на СТС 21.11.2021 23:260 Почти 219 тысяч человек полностью привились от коронавируса в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 19.11.2021 12:4327 Возможное закрытие псковского мясокомбината прокомментировал гендиректор 19.11.2021 12:274 Сына известного великолукского бизнесмена Каракаева зарезали в Москве 15.11.2021 09:009 «Спутник»-фри: все, что вы хотели узнать о медотводах в Псковской области 16.11.2021 14:2714 Минздрав сократил срок действия QR-кода для привитых при заражении COVID-19 15.11.2021 15:464 Интерактив: Нашествие наркоманов  
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Врача вызывали?

22.11.2021 08:19|ПсковКомментариев: 0

Дефицит кадров, сложности с записью на прием, загруженность врачей из-за неграмотного распределения пациентов по медучреждениям, проблемы с выпиской льготных рецептов, низкий уровень аппаратной диагностики - по итогам опроса жителей и медиков четыре года назад координаторы ОНФ выявили именно эти проблемы в числе главных для псковского здравоохранения.

 

Сегодня на фоне COVID-пандемии они высветились особенно ярко: в августе этого года губернатор региона Михаил Ведерников констатировал: «Проблема здравоохранения Псковской области одна из самых серьезных в стране - это медицинский факт». Вместе с тем он не согласился с мнением, что наша медицина «не вывозит» ситуацию. По мнению главы региона, местное здравоохранение «блестяще справляется с теми вызовами, которые есть, исходя из тех условий, в которых находится медицина Псковской области».

Что же сейчас делается в регионе для того, чтобы увеличить доступность врачебной помощи? Эта тема стала предметом обсуждения на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре Псковской Ленты Новостей. Участие в ней приняли главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная и главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.

Кадровая боль

В 2018 году Псковская область заняла третье место по недостатку врачей: Росстат тогда насчитал 2,3 тыс. вакантных ставок врачей и среднего медперсонала. За год число вакантных позиций сократилось примерно в два раза: на 1 декабря 2019-го вакантными оставались около тысячи мест. Однако, по данным на конец 2020 года, нехватка врачей в псковских медучреждениях составляла 43,1%.

Елена Уткина признается: проблеме нехватки персонала - уже не один год, но на данный момент и на региональном, и на федеральном уровне приняты серьезные меры поддержки. «Доктора, которые приезжают работать на село, получают единовременные выплаты от 1 до 1,5 млн рублей в зависимости от расстояния медпункта и населенного пункта, - рассказала она. - Кроме того, им положены выплаты от 100 до 300 тысяч рублей при первичном трудоустройстве в зависимости от того, приходят она работать в стационар или поликлинику. Также они получают ежеквартальные выплаты от губернатора и могут рассчитывать на служебное жилье».

Что касается медработников среднего звена, фельдшеры, которые приезжают работать на село, также получают выплаты от 500 до 750 тысяч рублей, ежегодные социальные выплаты из областного бюджета и ежеквартальные губернаторские выплаты.

«В этом году к нам на работу пришло 13 фельдшеров, - делится Елена Уткина. - Это молодые специалисты, которые сейчас активно работают. Пришел один молодой специалист - участковый доктор. По целевым направлениям сейчас учится в вузах 11 человек, эти кадры мы ждем. В последующие годы они должны к нам вернуться».

Как отметила Галина Неваленная, традиционно в первичном звене псковского здравоохранения есть дефицит кадров. Одна из причин этого - отток медперсонала старшей возрастной группы, связанный с повышенной эпидемиологической нагрузкой. Вместе с тем есть поводы для оптимизма. «Есть приток молодых врачей-ординаторов, которые вернулись к нам как целевые специалисты, - рассказала главврач. - Это четыре целевика и два молодых доктора, три фельдшера, три медсестры».

Волновое сопротивление

Несмотря на кадровые проблемы, здравоохранение региона в условиях распространения сумело наработать действующие механизмы противоборства инфекции - такую точку зрения высказали обе участницы брифинга.

«Когда все начиналось, было сложно, - сказала Елена Уткина. - Сейчас наши учреждения оснащены всем необходимым, от СИЗов до дезинфицирующих средств. Достаточно медикаментов, как в стационаре, так и на амбулаторном этапе мы имеем все препараты, чтобы обеспечить пациентов лечением». Ищут и пути снижения остроты кадровых вопросов. «Усилили ковидные бригады, - продолжает главврач Псковской межрайонной больницы. - В Псковском районе работает 8 таких бригад и 2 ковидные бригады в Палкино - это доктора и фельдшеры, которые оказывают помощь на дому».

Смотрите также
19.11.2021 09:2818 Псковский врач назвала эффективные препараты в борьбе с COVID-19

К кадровым сложностям добавляются транспортные: медикам не хватает автомобилей. Но, как подчеркивает Елена Уткина, помогли в администрации области: в ближайшее время больница получит 4 новых машины, которые необходимы для оказания своевременной помощи.

«Мы почти два года работаем в новых условиях, - говорит Галина Неваленная. - Было трудно, проблемно в первую волну, теперь мы имеем определенный опыт. Но чем особенно отличается этот сезон - коронавирусная инфекция "набирает" силу и, в отличие от прошлых подъемов, быстро распространяется.  Каждый раз волна прибавляет нам опыта и дополнительных проблем».

«Каждый день у нас прибавляется от 160 до 220-240 новых пациентов, - информирует медик. - В прошлом году максимум был в декабре. Если тогда было 1400 пациентов амбулаторно, то в этом году мы пика достигли уже к концу октября и преодолели его: наблюдается уже больше 1500 пациентов наблюдается, не считая контактных. Это огромная работа».

На базе Псковской городской поликлиники создано 10 COVID-бригад. В зависимости от уровня прироста пациентов, учреждение в ежедневном режиме регулирует количество работников, которые задействованы с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией. Помогают в работе студенты, иногородние доктора-ординаторы, сотрудники из других медицинских организаций, которые не задействованы в борьбе с коронавирусом.

Галина Неваленная уверена: инфекцию мы победим. Главные надежды она возлагает на вакцинацию. По ее информации, в настоящее время вирус быстрее всего распространяется среди непривитого населения, и именно у них он набирает силу. «Мы сейчас активно прививаем жителей, - сообщила специалист.- Ежедневно работает от 9 до 12 вакцинальных бригад. В наличии есть все современные вакцины. В целом мы привили почти 75 тысяч населения по первому компоненту, по «Спутнику-лайт» - более 7000».

Смотрите также
18.11.2021 15:4312 Галина Неваленная заявила о необходимости привить почти 100% пожилых псковичей

В режиме 24/7

Галина Неваленная подчеркивает: большая работа по коронавирусу не означает отмену или остановку плановой медпомощи. «В поликлинике продолжается прием всех врачей-специалистов, - говорит она. - Единственное: мы перераспределяем кадры. Например, несколько сократили прием пациентов по физиотерапии, ЛФК, массажу, так как эти услуги не относятся к экстренной неотложной медпомощи. Мы выстраиваем работу так, чтобы не отказывать пациентам, но все же акцент делаем на коронавирус».

Псковские медики работают на пределе сил и возможностей: COVID-бригады не имеют выходных, работают в праздники, допоздна, практически в режиме 24/7. «Мы проводим ранжирование, к кому ехать в первую очередь, - делится деталями работы Галина Неваленная. - Бывают заминки, и  мы просим с пониманием относиться к этому. Доступны телефоны, есть сайт, электронный адрес, мы открыли страницу в Инстаграме, чтобы можно было сообщить о каких-то вопросах. Соцсети позволяют отслеживать все и за пределами официального рабочего дня».

Отвечая на вопрос о том, когда проще дозвониться в колл-центр (к слову, он работает с 8.00 до 20.00 ежедневно), главврач Псковского городской поликлиники сказала, что самые сложные дни в работе амбулаторной службы - понедельник и пятница, причем с утра.

По возможности стоит пользоваться альтернативными формами общения с медиками - например, использовать все способы предварительной записи. Или, если состояние некритическое - прийти в медучреждение (сейчас во всех поликлиниках отдельные входы для температурящих и пациентов с симптомами ОРВИ).

«Мы готовы к любому взаимодействию с населением, - подчеркивает медик. - Мы хотим, чтобы все пациенты были под наблюдением».

«Обращайтесь, подсказывайте нам, если считаете, что где-то что-то мы не учли», - призывает псковичей Галина Неваленная и уверяет: врачи готовы перестраивать свою работу в зависимости от запросов населения и всегда откликнутся на конструктивные предложения.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению QR-кодов в транспорте и магазинах?
В опросе приняло участие 831 человек
22.11.2021, 08:190 Врача вызывали? 22.11.2021, 08:180 Аналитики назвали вакансии, для которых требуется чувство юмора и знание мемов 22.11.2021, 08:000 Великолучанку осудили на 7 лет за умышленное убийство 22.11.2021, 07:380 До +4 градусов ожидается на этой неделе в регионах Северо-Запада
22.11.2021, 07:190 Налоговая служба планирует отказаться от деклараций 3-НДФЛ 22.11.2021, 07:000 Ритейлеры рассказали о грядущем подорожании кондитерской продукции 21.11.2021, 23:430 Великолучанин стал участником экстремального шоу «Русский ниндзя» на СТС 21.11.2021, 23:260 Почти 219 тысяч человек полностью привились от коронавируса в Псковской области
21.11.2021, 23:150 Мужчина зарезал собутыльника в Новосокольниках 21.11.2021, 22:590 Более 260 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области 21.11.2021, 22:200 Умерла народная артистка России Нина Русланова 21.11.2021, 22:150 Слет юных краеведов-туристов прошел в Псковской области
21.11.2021, 22:000 Актер из сериала «Воронины» Михаил Зубов скончался от COVID-19 21.11.2021, 21:401 Новое здание Псково-Печерской семинарии открыли 21 ноября 21.11.2021, 21:200 В России завершена вторая фаза исследований вакцины от COVID-19 для детей 21.11.2021, 21:003 Фотофакт: Новый тротуар
21.11.2021, 20:400 В Петербурге горожанам пообещали платить за самостоятельную уборку снега 21.11.2021, 20:201 Участок трассы Р-23 на границе Ленинградской и Псковской областей станет четырехполосным 21.11.2021, 20:009 Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса 21.11.2021, 19:400 Экономист спрогнозировал укрепление рубля в ближайшие полгода
21.11.2021, 19:200 Псковская городская библиотека приглашает принять участие в выборах: Достоевский или Толстой 21.11.2021, 19:000 Великолукские школьники попробовали себя в роли фармацевтов и медсестер 21.11.2021, 18:400 В Гдовском районе начали осваивать новые профессии 21.11.2021, 18:200 Студент из Дедовичского района в прошел в финал всероссийского марафона «АгроПрофи»
21.11.2021, 18:000 Приставы заставили великолукскую организацию оплатить полумиллионный долг 21.11.2021, 17:406 Как получить медотвод, рассказала псковский врач 21.11.2021, 17:2013 Прожиточный минимум утвердили в России на 2022 год 21.11.2021, 17:0012 Десятидневные новогодние каникулы считают оптимальными 35% россиян — опрос
21.11.2021, 16:400 МЧС призывает псковских водителей заняться подготовкой автомобилей к зиме 21.11.2021, 16:206 Ученые обнаружили особую защиту от коронавируса у одной категории людей 21.11.2021, 16:002 Студентка из Пскова выпустила сборник детских сказок 21.11.2021, 15:400 Пьяного скутериста задержали сотрудники ГИБДД в Псковской области
21.11.2021, 15:200 Россияне выбрали самые благородные профессии 2021 года 21.11.2021, 15:000 Псковский педагог выступила на международной научной конференции 21.11.2021, 14:404 В Ленобласти из багажника автомобиля, попавшего в ДТП, выпал труп мужчины 21.11.2021, 14:200 Снег и до минус 4 градусов ожидается ночью в Псковской области
21.11.2021, 14:000 В Пскове выпустили в небо белые шары в память о погибших в ДТП 21.11.2021, 13:400 Игорь Иванов поздравил сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником 21.11.2021, 13:200 Женщина пострадала в ДТП на автодороге Шимск — Великие Луки 21.11.2021, 13:000 Псковича задержали за кражу алкоголя из магазина
21.11.2021, 12:390 Правительство выделит регионам 1,1 млрд рублей на социальные доплаты пенсионерам 21.11.2021, 12:300 Борис Елкин поблагодарил работников налоговых органов за грамотный подход к делу 21.11.2021, 12:102 Росконтроль назвал марки чая, которые лучше не покупать 21.11.2021, 11:500 В Псковской области планируют открыть 10 современных шахматных клубов
21.11.2021, 11:290 Еще 7 человек умерли от коронавируса в Псковской области 21.11.2021, 11:250 Псковский губернатор поздравил сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником 21.11.2021, 11:050 Пропавшего два года назад великолучанина продолжают разыскивать 21.11.2021, 10:450 Александр Котов: Налоги – основа финансовой стабильности страны
21.11.2021, 10:408 Из-за снижения спроса РЖД отменит или сократит более 40 поездов 21.11.2021, 10:200 В Псковском районе произвели более 1000 тонн молока с начала 2021 года 21.11.2021, 10:001 «Михайловское» празднует именины 21 ноября 21.11.2021, 09:400 В России изменится порядок выплаты пенсии с 1 января 2022 года
21.11.2021, 09:202 Борис Елкин рассказал о висячих мостах в Пскове 21.11.2021, 09:000 «Титан-Полимер» в лицах: главный бухгалтер Екатерина Пономаренко 20.11.2021, 23:150 Великолучанка на автомобиле сбила во дворе пенсионерку 20.11.2021, 23:105 777 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса 20 ноября
20.11.2021, 22:560 Автомобиль насмерть сбил жителя Вологодской области на дороге Петербург — Невель 20.11.2021, 22:3410 Более 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 20.11.2021, 22:000 В России разрешили присуждать госнаграды за успехи в патриотическом воспитании молодежи 20.11.2021, 21:420 Мокрый снег и дожди ожидаются в Псковской области 21 ноября
20.11.2021, 21:220 В Пскове и Острове выявили факты фиктивной регистрации граждан 20.11.2021, 21:000 1140-й артиллерийский полк 76-й дивизии ВДВ отметил 103-ю годовщину со дня образования 20.11.2021, 20:404 Эстония начала установку временных заграждений на границе с Россией 20.11.2021, 20:210 Михаил Ведерников поблагодарил работников транспорта за профессионализм
20.11.2021, 20:000 «Прогуляться» по выставке из Исаакия можно на сайте «Михайловского» 20.11.2021, 19:400 Игорь Иванов поздравил Владимира Зубова с переизбранием на пост президента региональной ТПП 20.11.2021, 19:200 Выставка андеграундной художницы откроется в псковской галерее «ЦЕХ» 20.11.2021, 19:060 Пожилая пассажирка пострадала в ДТП в Великих Луках
20.11.2021, 18:420 В Псковской области проводят отбор проектов комплексного развития сельских территорий 20.11.2021, 18:240 Три ТОСа в Островском районе получили гранты 20.11.2021, 18:068 Более тысячи великолучан ревакцинировались от COVID-19 20.11.2021, 17:400 Очередной мастер-класс по воркауту провели для псковской молодежи
20.11.2021, 17:201 Шесть псковских управленцев вышли в финал двух треков конкурса «Лидеры России» 20.11.2021, 17:000 Почти 30 исследователей стали участниками краеведческой конференции «Великолукская история в лицах» 20.11.2021, 16:4010 Интерактив: Резиновых гусей нельзя, а такое можно? 20.11.2021, 16:181 Более 1000 новых мест введут в школах Пскова в 2022 году
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru