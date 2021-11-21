Общество

Врача вызывали?

Дефицит кадров, сложности с записью на прием, загруженность врачей из-за неграмотного распределения пациентов по медучреждениям, проблемы с выпиской льготных рецептов, низкий уровень аппаратной диагностики - по итогам опроса жителей и медиков четыре года назад координаторы ОНФ выявили именно эти проблемы в числе главных для псковского здравоохранения.

Сегодня на фоне COVID-пандемии они высветились особенно ярко: в августе этого года губернатор региона Михаил Ведерников констатировал: «Проблема здравоохранения Псковской области одна из самых серьезных в стране - это медицинский факт». Вместе с тем он не согласился с мнением, что наша медицина «не вывозит» ситуацию. По мнению главы региона, местное здравоохранение «блестяще справляется с теми вызовами, которые есть, исходя из тех условий, в которых находится медицина Псковской области».

Что же сейчас делается в регионе для того, чтобы увеличить доступность врачебной помощи? Эта тема стала предметом обсуждения на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре Псковской Ленты Новостей. Участие в ней приняли главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная и главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.

Кадровая боль

В 2018 году Псковская область заняла третье место по недостатку врачей: Росстат тогда насчитал 2,3 тыс. вакантных ставок врачей и среднего медперсонала. За год число вакантных позиций сократилось примерно в два раза: на 1 декабря 2019-го вакантными оставались около тысячи мест. Однако, по данным на конец 2020 года, нехватка врачей в псковских медучреждениях составляла 43,1%.

Елена Уткина признается: проблеме нехватки персонала - уже не один год, но на данный момент и на региональном, и на федеральном уровне приняты серьезные меры поддержки. «Доктора, которые приезжают работать на село, получают единовременные выплаты от 1 до 1,5 млн рублей в зависимости от расстояния медпункта и населенного пункта, - рассказала она. - Кроме того, им положены выплаты от 100 до 300 тысяч рублей при первичном трудоустройстве в зависимости от того, приходят она работать в стационар или поликлинику. Также они получают ежеквартальные выплаты от губернатора и могут рассчитывать на служебное жилье».

Что касается медработников среднего звена, фельдшеры, которые приезжают работать на село, также получают выплаты от 500 до 750 тысяч рублей, ежегодные социальные выплаты из областного бюджета и ежеквартальные губернаторские выплаты.

«В этом году к нам на работу пришло 13 фельдшеров, - делится Елена Уткина. - Это молодые специалисты, которые сейчас активно работают. Пришел один молодой специалист - участковый доктор. По целевым направлениям сейчас учится в вузах 11 человек, эти кадры мы ждем. В последующие годы они должны к нам вернуться».

Как отметила Галина Неваленная, традиционно в первичном звене псковского здравоохранения есть дефицит кадров. Одна из причин этого - отток медперсонала старшей возрастной группы, связанный с повышенной эпидемиологической нагрузкой. Вместе с тем есть поводы для оптимизма. «Есть приток молодых врачей-ординаторов, которые вернулись к нам как целевые специалисты, - рассказала главврач. - Это четыре целевика и два молодых доктора, три фельдшера, три медсестры».

Волновое сопротивление

Несмотря на кадровые проблемы, здравоохранение региона в условиях распространения сумело наработать действующие механизмы противоборства инфекции - такую точку зрения высказали обе участницы брифинга.

«Когда все начиналось, было сложно, - сказала Елена Уткина. - Сейчас наши учреждения оснащены всем необходимым, от СИЗов до дезинфицирующих средств. Достаточно медикаментов, как в стационаре, так и на амбулаторном этапе мы имеем все препараты, чтобы обеспечить пациентов лечением». Ищут и пути снижения остроты кадровых вопросов. «Усилили ковидные бригады, - продолжает главврач Псковской межрайонной больницы. - В Псковском районе работает 8 таких бригад и 2 ковидные бригады в Палкино - это доктора и фельдшеры, которые оказывают помощь на дому».

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К кадровым сложностям добавляются транспортные: медикам не хватает автомобилей. Но, как подчеркивает Елена Уткина, помогли в администрации области: в ближайшее время больница получит 4 новых машины, которые необходимы для оказания своевременной помощи.

«Мы почти два года работаем в новых условиях, - говорит Галина Неваленная. - Было трудно, проблемно в первую волну, теперь мы имеем определенный опыт. Но чем особенно отличается этот сезон - коронавирусная инфекция "набирает" силу и, в отличие от прошлых подъемов, быстро распространяется. Каждый раз волна прибавляет нам опыта и дополнительных проблем».

«Каждый день у нас прибавляется от 160 до 220-240 новых пациентов, - информирует медик. - В прошлом году максимум был в декабре. Если тогда было 1400 пациентов амбулаторно, то в этом году мы пика достигли уже к концу октября и преодолели его: наблюдается уже больше 1500 пациентов наблюдается, не считая контактных. Это огромная работа».

На базе Псковской городской поликлиники создано 10 COVID-бригад. В зависимости от уровня прироста пациентов, учреждение в ежедневном режиме регулирует количество работников, которые задействованы с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией. Помогают в работе студенты, иногородние доктора-ординаторы, сотрудники из других медицинских организаций, которые не задействованы в борьбе с коронавирусом.

Галина Неваленная уверена: инфекцию мы победим. Главные надежды она возлагает на вакцинацию. По ее информации, в настоящее время вирус быстрее всего распространяется среди непривитого населения, и именно у них он набирает силу. «Мы сейчас активно прививаем жителей, - сообщила специалист.- Ежедневно работает от 9 до 12 вакцинальных бригад. В наличии есть все современные вакцины. В целом мы привили почти 75 тысяч населения по первому компоненту, по «Спутнику-лайт» - более 7000».

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В режиме 24/7

Галина Неваленная подчеркивает: большая работа по коронавирусу не означает отмену или остановку плановой медпомощи. «В поликлинике продолжается прием всех врачей-специалистов, - говорит она. - Единственное: мы перераспределяем кадры. Например, несколько сократили прием пациентов по физиотерапии, ЛФК, массажу, так как эти услуги не относятся к экстренной неотложной медпомощи. Мы выстраиваем работу так, чтобы не отказывать пациентам, но все же акцент делаем на коронавирус».

Псковские медики работают на пределе сил и возможностей: COVID-бригады не имеют выходных, работают в праздники, допоздна, практически в режиме 24/7. «Мы проводим ранжирование, к кому ехать в первую очередь, - делится деталями работы Галина Неваленная. - Бывают заминки, и мы просим с пониманием относиться к этому. Доступны телефоны, есть сайт, электронный адрес, мы открыли страницу в Инстаграме, чтобы можно было сообщить о каких-то вопросах. Соцсети позволяют отслеживать все и за пределами официального рабочего дня».

Отвечая на вопрос о том, когда проще дозвониться в колл-центр (к слову, он работает с 8.00 до 20.00 ежедневно), главврач Псковского городской поликлиники сказала, что самые сложные дни в работе амбулаторной службы - понедельник и пятница, причем с утра.

По возможности стоит пользоваться альтернативными формами общения с медиками - например, использовать все способы предварительной записи. Или, если состояние некритическое - прийти в медучреждение (сейчас во всех поликлиниках отдельные входы для температурящих и пациентов с симптомами ОРВИ).

«Мы готовы к любому взаимодействию с населением, - подчеркивает медик. - Мы хотим, чтобы все пациенты были под наблюдением».

«Обращайтесь, подсказывайте нам, если считаете, что где-то что-то мы не учли», - призывает псковичей Галина Неваленная и уверяет: врачи готовы перестраивать свою работу в зависимости от запросов населения и всегда откликнутся на конструктивные предложения.

Елена Никитина