Общество

Росздравнадзор собрал в регионах материалы на 37 «антиваксеров»

Территориальные органы Росздравнадзора за три недели собрали материалы на 37 активных «антиваксеров», пишет газета «Известия».

Наибольшее количество нарушителей выявили в Республике Карелия — в правоохранительные органы направили 18 материалов оттуда. В регионе пока не пояснили, чем вызван рекорд — активностью проверяющих или популярностью антипрививочных настроений.

На втором месте Ростовская область — восемь материалов, а на третьем — Волгоградская область, где обнаружили пять противников вакцинации. Еще два материала было направлено в правоохранительные органы Росздравнадзором по Смоленской области и по одному агитатору нашли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области. Это следует из ответов из самих субъектов, всего редакции ответили 83 местных Росздравнадзора. Запрос проигнорировали только в Москве и Подмосковье.

Точное число антипрививочников станет известно позже, рассказали в центральном аппарате надзорного органа.

«Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Росздравнадзор 1 ноября направил в регионы поручение искать людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в прокуратуру и следственные органы. Больше всего ведомство интересуют медработники, «активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии предполагается по статье 207.1 и 207.2 УК РФ, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.