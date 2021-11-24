Общество

Кованая «Династия» появится в куньинском парке

Администрация Куньинского района заказала выполнение работ по благоустройству территории парка в поселке Кунья по проекту «Парки без границ» (Parks without Borders, LV-RU-023). Проект реализуется в рамках двусторонней программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020». Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 999 тысяч 630 рублей. Подрядчику предстоит выполнить планировку территории, в том числе срезать кустарник и мелколесье, установить парковую кованую беседку «Династия».

Торги проведут 1 декабря. Работы необходимо завершить до 25 декабря.

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Напомним, в июле прошла приемка очередного этапа работ по благоустройству центрального парка в поселке Кунья. В парк доставили несколько скамеек, урны и малые архитектурные формы (вазоны), убрали с плитки лишний песок.