Общество

Псковский омбудсмен принял участие в обсуждении гуманизации УИС

Омбудсмен Псковской области Дмитрий Шахов принял участие во всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, который прошел в Москве под председательством федерального омбудсмена Татьяны Москальковой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате регионального омбудсмена.

Фото: Уполномоченный по правам человека Псковской области

Основной задачей координационного совета, проводящегося два раза в год, является сбор, анализ и обобщение предложений и рекомендаций органам государственной власти по решению проблем, выявленных в различных сферах жизни граждан для реального обеспечения их прав и свобод.

В работе совета приняли участие заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергей Степашин, заместитель министра юстиции России Всеволод Вуколов, председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, вице-мэр Москвы Петр Бирюков, а также многие другие представители органов государственной власти, представители строительной отрасли, научного и экспертного сообщества.

Главной темой всероссийского координационного совета стала защита жилищных прав. За время работы омбудсмены рассмотрели и обсудили свои предложения по следующим вопросам:

Защита жилищных прав людей, среди которых: плата за жилье и коммунальные услуги, переселение из ветхого и аварийного жилья, жилье для льготных категорий граждан, признание права собственности на жилое помещение; Развитие уголовно-исполнительной системы на ближайшие годы; Практика реализации Федерального закона от 18 марта 2020 года №48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ»; Работе региональных уполномоченных по правам человека в социальных сетях и повышении эффективности взаимодействия со СМИ.

Как отметил Дмитрий Шахов, корсовет стал не только представительным мероприятием, но и достаточно продуктивным по исследованию омбудсменами проблем в жилищной сфере, а также по предложениям, направленным на совершенствование жилищного законодательства, чтобы оно отвечало потребностям граждан. Так, российские уполномоченные по правам человека считают, что:

Наиболее справедливая тарифная политика по вызову ТКО — расчет от числа проживающих (временно или постоянно) в квартирах и иных жилых помещениях, а не от квадратных метров; Необходимо освободить граждан от оплаты комиссии при расчетах за оплату коммунальных и жилищных услуг; Целесообразно установить запрет коллекторам взыскивать долги за ЖКХ; Установить дополнительные механизмы обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.

Как отметили в аппарате, в связи с актуальностью темы участники совета с интересом заслушали выступление Всеволода Вуколова, который не только поделился опытом взаимодействия с уполномоченным по правам человека в области гуманизации уголовного законодательства, но и рассказал о перспективах развития УИС на ближайшие годы. По его словам, соответствующая концепция предполагает более ста изменений в законодательстве, которые выведут систему на новый уровень и гуманизируют ее.

«Для нас, региональных правозащитников, получающих и рассматривающих жалобы граждан из учреждений ФСИН России, эта тема представляет значительный интерес», - сказал Дмитрий Шахов. Кроме того, он обратил внимание, что Федеральный закон от 18 марта 2020 года №48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ» значительно расширил возможности омбудсменов в деле защиты прав и свобод, повысил эффективность и результативность деятельности, дал стимул развитию регионального законодательства.

Однако, как подчеркнул псковский омбудсмен, исходя из обращений граждан, этот закон нуждается в незначительных изменения и дополнениях. «Все предлагаемые дополнения касаются повышения эффективности защиты прав граждан по тем жалобам, которые поступают региональным правозащитникам. Но из-за отсутствия соответствующих полномочий мы вынуждены отказывать гражданам в рассмотрении их жалоб», - сообщил Дмитрий Шахов.

Он также отметил, интересной и полезной стала тема, посвященная работе омбудсменов в социальных сетях и повышении эффективности взаимодействия со СМИ. По этому вопросы выступили докладчики, имеющие большой практический опыт. Например, директор департамента информации и печати министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о современных тенденциях в этой сфера, о работе в этом направлении МИД России, который является ведущим федеральным ведомством в этом направлении по разнообразному общению с аудиторией не только российских, но и иностранных граждан.