Недостроенная больница в Великих Луках не соответствует требованиям — облздрав

Недостроенная центральная городская больница в Великих Луках не соответствует требованиям, предъявляемым к медицинским организациям. Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, отвечая на вопрос, опубликованный на сайте губернатора.
«Центральная городская больница стоит недостроенная уже 20 лет, когда дело сдвинется с мертвой точки?» - спросил местный житель.
Марина Гаращенко напомнила, что строительство указанного объекта началось в 1991 году. В 2004 году оно было законсервировано. «В процентном отношении готовности выполненных всего работ по объекту составляет менее 20%», - уточнила она.
В 2022 году будут приняты дополнительные меры по ограничению доступа на объект незавершенного строительства посторонних лиц, добавила она.