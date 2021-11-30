Общество

Недостроенная больница в Великих Луках не соответствует требованиям — облздрав

Недостроенная центральная городская больница в Великих Луках не соответствует требованиям, предъявляемым к медицинским организациям. Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, отвечая на вопрос, опубликованный на сайте губернатора.

«Центральная городская больница стоит недостроенная уже 20 лет, когда дело сдвинется с мертвой точки?» - спросил местный житель.

Марина Гаращенко напомнила, что строительство указанного объекта началось в 1991 году. В 2004 году оно было законсервировано. «В процентном отношении готовности выполненных всего работ по объекту составляет менее 20%», - уточнила она.

«До 31 декабря 2011 года объект незавершенного строительства находился в собственности города Великие Луки, с 1 января 2012 года в связи с изменением организационно-правовой формы медицинской организации передан в собственность Псковской области. Объект незавершенного строительства не соответствует требованиям к медицинским организациям, имеет избыточную площадь, не является приоритетным при осуществлении модернизации объектов здравоохранения Псковской области. Сроки завершения реконструкции указанного объекта и его целевого назначения на текущий момент не установлены», - сообщила Марина Гаращенко.

В 2022 году будут приняты дополнительные меры по ограничению доступа на объект незавершенного строительства посторонних лиц, добавила она.